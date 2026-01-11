Válasz a Telexnek, az RTL-nek, a 24.hu-nak és a Szeretlek Magyarországnak lökdösődés, kiabálás és uszítás nélkül. A magyar közélet stílusáról kérdeztek. „Partner vagyok abban, hogy beszéljünk a közélet stílusáról, de egyetlen pici kérésem van: mérjünk azonos mércével" – írta Dömötör Csaba Facebook bejegyzésében videójához.

Dömötör Csaba mattolta az ellenzéki sajtót

Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejezte az újságírók felé, hogy partner abban, hogy megvizsgálják közösen a közéleti beszédek stílusát. Azt is hozzátette,

nem csak a politikusok, hanem az influenszerek, a média meghatározó szereplői esetén is meg kellene nézni, hogy milyen stílusban beszélünk a magyar közéletben.

Dömötör elmondta, partner ebben, egyetlen kérése lenne, hogy ebben az ügyben mérjenek egyenlő mércével. A magam részéről azt tudom elmondani, hogy soha senkit nem hasonlítottam durva szavakkal sem állatokhoz, sem senkihez.

Dömötör Csaba: Mérjünk egyenlő mércével

A poloska a lehallgatásra vonatkozik – tette hozzá az újságírók úgynevezett „poloskázással” kapcsolatos közbevetésére válaszolva, azt is megjegyezve és felhívva a figyelmet arra, hogy:

„Értem, hogy ezt megpróbálják más irányba elvinni. Én a magam stílusáért tudok felelősséget vállalni, közös ebben a felelősségünk, de azt szeretném kérni, hogy ha van egy érzékenység arra, hogy hogyan beszélnek a közéleti szereplők egymással, akkor mérjünk egyenlő mércével. Tehát