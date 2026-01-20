Dömötör Csaba: Nincs annyi pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot

„Napi plafonleszakadás: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától” – jelentette ki Dömötör Csaba keddi Facebook-bejegyzésében. Mint a fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő rámutatott:

a Mercosur-megállapodást Magyar Péter saját brüsszeli pártja hozta össze.

Dömötör Csaba rámutatott: Magyar Péterék frakciója felelős a Mercosur-megállapodásért

Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A kormány vétózott

– Az Európai Néppárt tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot – mutatott rá Dömötör Csaba.

Az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírását Nagy István agrárminiszter úgy értékelte, hogy

Brüsszel ezzel elárulta az európai gazdákat.

– Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek – tette hozzá. Hétfőn a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy petíciót indítanak az agrártámogatások megőrzéséért és a Mercosur-egyezmény ellen.



