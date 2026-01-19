Dömötör: Sűrű lesz a hét Strasbourgban 

Eseménydús hét ígérkezik Strasbourgban. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook-videójában ismertette az események témáit és időpontjait.

Dömötör Csaba fontos eseményeket jelentett be (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Dömötör Csaba: Ez a hét is sűrű lesz

A képviselő három fontos eseményt említett. A választások közeledtével újabb Magyarországról szóló vita kerül napirendre, immár a harmincötödik. Kedd délelőtt Tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen: még a korábbi, brüsszeli gazdatüntetésnél is nagyobb megmozdulásra lehet számítani. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a Patrióta frakció bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula Von Der Leyen ellen, és az ezzel kapcsolatos szavazásra csütörtökön kerül sor.

Az eredményről természetesen majd beszámolunk”

– tájékoztatott a képviselő.