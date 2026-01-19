Dömötör: Sűrű lesz a hét Strasbourgban 

A Fidesz európai parlamenti képviselője fontos események közeledtéről beszélt. Dömötör Csaba közösségi oldalán beszélt a Strasbourgi harmincötödik magyar vitáról, a gazdatüntetésről és az Ursula von der Leyenről történtő szavazásról.
Eseménydús hét ígérkezik Strasbourgban. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook-videójában ismertette az események témáit és időpontjait.
Dömötör Csaba: Ez a hét is sűrű lesz
A képviselő három fontos eseményt említett. A választások közeledtével újabb Magyarországról szóló vita kerül napirendre, immár a harmincötödik. Kedd délelőtt Tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen: még a korábbi, brüsszeli gazdatüntetésnél is nagyobb megmozdulásra lehet számítani. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a Patrióta frakció bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula Von Der Leyen ellen, és az ezzel kapcsolatos szavazásra csütörtökön kerül sor.
Az eredményről természetesen majd beszámolunk”
– tájékoztatott a képviselő.
