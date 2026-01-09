Az ukrán sajtó már előre pedzegeti, mit vonna maga után egy baloldali győzelem

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy ukrán portál cikkéből idézett Facebook-videójában.
Az ukrán RBC portál egyik friss közlése szerint Magyar Péter hatalomra kerülése számos hasznot hozna Ukrajna számára – erről számol be Dömötör Csaba közösségi oldalán.
Dömötör Csaba: Olyan kormány kell nekik, aki szépen beáll a sorba
Az RBC szerint egy baloldali győzelem megoldaná országuk legfájdalmasabb problémáját, az EU-hoz való csatlakozás kérdését.
A Tisza Párt erre készen is áll, de most nem beszélnek róla, hogy utána, a választás után mindent lehessen. Hát, nem fogjuk hagyni.”
– reflektált a képviselő az ukrán hírportál által megfogalmazott reményekre.
