Az ukrán sajtó már előre pedzegeti, mit vonna maga után egy baloldali győzelem

Az ukrán RBC portál egyik friss közlése szerint Magyar Péter hatalomra kerülése számos hasznot hozna Ukrajna számára – erről számol be Dömötör Csaba közösségi oldalán.

Dömötör Csaba egy ukrán portálról idézett – Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Dömötör Csaba: Olyan kormány kell nekik, aki szépen beáll a sorba

Az RBC szerint egy baloldali győzelem megoldaná országuk legfájdalmasabb problémáját, az EU-hoz való csatlakozás kérdését.

A Tisza Párt erre készen is áll, de most nem beszélnek róla, hogy utána, a választás után mindent lehessen. Hát, nem fogjuk hagyni.”

– reflektált a képviselő az ukrán hírportál által megfogalmazott reményekre.