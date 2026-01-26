Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver

Leírt forgatókönyv szerint zajlik a nyomásgyakorlás

A politikus emlékeztetett arra, hogy már évekkel ezelőtt megjelentek olyan brüsszeli háttércikkek és szerkesztőségi állásfoglalások, amelyek nyíltan felsorolták az alkalmazandó eszközöket Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Ide tartoznak a lejárató viták, az elítélő határozatok és az uniós pénzek visszatartása is. Dömötör szerint a lengyel példa is világosan mutatja, miről van szó:

Törvénymódosítás nélkül is odaadták a pénzeket, amikor politikailag úgy döntöttek”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez bizonyítja, nem jogállamisági kérdésről, hanem politikai döntésről beszélünk. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: az uniós források visszatartása ennek a nyomásgyakorlási csomagnak a része, de hosszú távon nem tartható fenn.

Az a pénz jár Magyarországnak, és ide is kell adniuk”

– szögezte le.