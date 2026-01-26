Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

dömötör csaba

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az uniós források visszatartása nem szakmai, hanem kőkemény politikai nyomásgyakorlás – erről beszélt Dömötör Csaba egy interjúban. A kormánypárti politikus szerint a folyamat régóta zajlik, és előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy Magyarország megkapja a neki járó pénzeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dömötör csabanyomásgyakorlásmagyarországuniós forrásokbeavatkozás

Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy illúzió azt gondolni: az uniós pénzek sorsa pusztán szakmai egyeztetéseken dől el. Mint fogalmazott, a források visszatartása valójában politikai beavatkozási eszköz, amelyet választási nyomásgyakorlásra használnak Magyarországgal és más, nem kívánt álláspontot képviselő országokkal szemben.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint az EU fegyverként használja az uniós pénzeket
(Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)
Dömötör Csaba: Így támogatták a tiszások Ursula von der Leyen ügyét

Leírt forgatókönyv szerint zajlik a nyomásgyakorlás

A politikus emlékeztetett arra, hogy már évekkel ezelőtt megjelentek olyan brüsszeli háttércikkek és szerkesztőségi állásfoglalások, amelyek nyíltan felsorolták az alkalmazandó eszközöket Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Ide tartoznak a lejárató viták, az elítélő határozatok és az uniós pénzek visszatartása is. Dömötör szerint a lengyel példa is világosan mutatja, miről van szó: 

Törvénymódosítás nélkül is odaadták a pénzeket, amikor politikailag úgy döntöttek”

 – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez bizonyítja, nem jogállamisági kérdésről, hanem politikai döntésről beszélünk. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: az uniós források visszatartása ennek a nyomásgyakorlási csomagnak a része, de hosszú távon nem tartható fenn. 

Az a pénz jár Magyarországnak, és ide is kell adniuk”

 – szögezte le.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!