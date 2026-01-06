Magyar Péter szemrebbenés nélkül letagadja, amit a Tisza képviselői is megszavaztak – videó

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt (EPP) a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – jegyezte meg Dömötör Csaba.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban, 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezek a dokumentumok nyilvánosak, Magyar Péter pedig az ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével bármiféle rebbenés nélkül, simán letagadja őket.”

„Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, de ami ennél is fontosabb: a magyar migrációs politikáról is döntünk” – írta Dömötör Csaba.