Magyar Péter szemrebbenés nélkül letagadja, amit a Tisza képviselői is megszavaztak – videó

Magyar Péter állításával szemben tény, hogy a tiszások az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. A megszavazott előterjesztés többmilliárdos többletforrást biztosított az EU migrációs alapjának pénzügyi feltöltésére – írta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán.
Magyar PéterTisza PárthazugságválasztásDömötör Csabamigrációs paktum

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt (EPP) a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – jegyezte meg Dömötör Csaba. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban, 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezek a dokumentumok nyilvánosak, Magyar Péter pedig az ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével bármiféle rebbenés nélkül, simán letagadja őket.”

 „Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, de ami ennél is fontosabb: a magyar migrációs politikáról is döntünk” – írta Dömötör Csaba.

 

