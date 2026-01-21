Itt a vég? Von der Leyen napjai meg vannak számlálva

Hírlevél
Fontos időközi győzelmet értek el a gazdák Brüsszelben a holnapi, sorsdöntő szavazás előtt: az Európai Parlament a Fidesz szavazataival döntött arról, hogy az Európai Bíróság elé viszi a gazdák számára káros Mercosur-megállapodást. Dömötör Csaba szerint a döntés világos politikai üzenet, az igazság pillanata pedig holnap jön el, amikor Ursula von der Leyen sorsa is napirendre kerül.
Fontos időközi sikert értek el a gazdák az Európai Parlamentben a holnapi, sorsdöntő szavazás előtt – erre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba, gazdák, brüsszel, ep
Dömötör Csaba tájékoztatott: a Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI

 Az EP ugyanis megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást, amely a mezőgazdaság számára súlyos kockázatokat hordoz.

A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. 

Dömötör Csaba szerint a Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt, miközben a néppárti–baloldali nagykoalíció teljes erővel tolta előre a megállapodást. 

Ennek élén állt Manfred Weber, aki még a szavazást megelőző napon is nyíltan érvelt a Mercosur mellett.

A képviselő hangsúlyozta: az ügy valódi fordulópontja azonban holnap következik. Akkor kerül sor Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazására, amelynek kiváltó oka éppen az volt, hogy az Európai Bizottság elnöke tető alá hozta a gazdák számára káros megállapodást. Az EP mostani döntése így nemcsak jogi lépés, hanem politikai jelzés is: a gazdák érdekei nem írhatók felül háttéralkuk és brüsszeli nagykoalíciók kedvéért. Az igazság pillanata holnap jön el.

 

