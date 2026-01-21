Kövér László is támogatja Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését

A Nobel-bizottság tagjainak címzett levélben úgy fogalmaztak: a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt - Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnökét-, akinek a béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta a világot. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az Országgyűlés elnöke, Kövér László is.

Donald Trump

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump a béke érdekében

A levél részletesen taglalta az elnök béke iránti elkötelezettségének eredményeit.

Közszolgálati pályafutása során Trump elnök a béke elkötelezett bajnoka volt, aki rendíthetetlenül dolgozott a párbeszéd és a diplomáciai megoldások előmozdításán és globálisan az elvszerű vezetés megteremtésén”

– írták, majd konkrét példákat is felsoroltak, többek között a

Gázára vonatkozó 20 pontos béketervet,

az Ábrahám-megállapodásokat,

a fegyverszünetet India és Pakisztán között,

valamint a feszültség enyhítését Egyiptom és Etiópia között.

A Nobel-békedíj alapelvei által vezérelve meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump.