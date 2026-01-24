Hírlevél
dpk

Így nyitotta meg a DPK-gyűlést Kaposvár polgármestere

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szita Károlyt 1994 óta választják meg folyamatosan polgármesternek Kaposváron. A DPK háborúellenes gyűlésén tartott beszéde elején a polgármester elmondta, hogy sűrűk a napok, a minap a Béketanácsba hívták a miniszterelnököt, és jó eséllyel a mai nap is emlékezetes lesz mindannyiunk számára.
dpkorbán viktorszita károlypolgármester

Szita Károly így fogalmazott a DPK-gyűlésen: „Velünk, a Fidesszel az is nyer, aki nem ránk szavaz." A polgármester azt is hozzátette, hogy jobboldali kormányok alatt építkezünk, baloldali kormányok alatt, jobbára védekezünk. 

Szita Károly a DPK háborúellenes gyűlésén (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)
Szita Károly kulcstémákat érintett a DPK-gyűlésen

Az elmúlt másfél évtizedben azonban segély helyett munkát adtunk, soha nem dolgoztak ennyien – tette hozzá. Nőttek a bérek, nőttek a családtámogatások, megvédtük a rezsit, visszaadtuk a tizenharmadik havi nyugdíjat és most lesz tizennegyedik havi is.

Itt Kaposváron is az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztési programját hajtottuk végre – mondta el.

Ezek nem ígéretek, hanem tények, Orbán Viktor és kormánya hitt bennünk, és mi is hittünk benne"

– mutatott rá Szita.

Háború lesz vagy béke, bevándorlóország vagy magyar ország, most ezek a kérdések, mondta el a polgármester. A baloldalon megvágnák a családi adókedvezményeket, megadóztatnák a nyugdíjakat – hangsúlyozta.

És ha valaki nem hinné ezeket, nézze csak meg azokat az európai országokat, ahol brüsszeliták vannak hatalmon, ott megnyirbálnak minden jóléti intézkedést, hogy elküldjék Ukrajnába.

A döntést már meghoztuk, áprilisban megerősítjük, fel győzelemre!”

– zárta beszédét Kaposvár polgármestere.

 

