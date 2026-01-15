Marihuánát és kokaint árultak egy étteremben Dorogon, de lecsapott a drogkommandó 

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos bejelentette: egy kormányrendelet szerint januártól új eszköz segítségével szorítják vissza a drogok árusítását. A módszer hatásosnak bizonyult; eddig két üzlet akadt fent a rostán és került ideiglenesen bezárásra. Meglepő módon azonban nem szórakozóhelyekről van szó: egy kazincbarcikai kisállat-kereskedés és egy dorogi étterem került bezárásra.

Horváth László bejelentése szerint sikeresen bezárattak két drogfészket (Fotó: Mirkó István)

Horváth László: Két drogfészekre máris lakat került!

A kormánybiztos elmondása szerint marihuánát, kokaint és kristályt árusítottak a fent említett üzletekben, mindkettőt ideiglenesen bezáratta a rendőrség.

A zéró tolerancia marad, a drogfészkeket felszámoljuk, a kábítószert pedig kisöpörjük Magyarországról. A hajtóvadászat folytatódik!”

– fogalmazott.