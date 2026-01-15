Marihuánát és kokaint árultak egy étteremben Dorogon, de lecsapott a drogkommandó 

Horváth László a drogellenes intézkedések legújabb eredményeiről számolt be: egy új eszköznek köszönhetően még hatékonyabban zajlik a drogfészkek felszámolása.
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos bejelentette: egy kormányrendelet szerint januártól új eszköz segítségével szorítják vissza a drogok árusítását. A módszer hatásosnak bizonyult; eddig két üzlet akadt fent a rostán és került ideiglenesen bezárásra. Meglepő módon azonban nem szórakozóhelyekről van szó: egy kazincbarcikai kisállat-kereskedés és egy dorogi étterem került bezárásra.
Horváth László: Két drogfészekre máris lakat került!
A kormánybiztos elmondása szerint marihuánát, kokaint és kristályt árusítottak a fent említett üzletekben, mindkettőt ideiglenesen bezáratta a rendőrség.
A zéró tolerancia marad, a drogfészkeket felszámoljuk, a kábítószert pedig kisöpörjük Magyarországról. A hajtóvadászat folytatódik!”
– fogalmazott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!