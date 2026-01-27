Hírlevél
Rendkívüli

kormánybiztos

kormánybiztos

Drogellenes kormánybiztos: Újabb két dealer bilncsben!

A kormány zéró toleranciát hirdetett a kábítószerrel szemben, miközben újabb dealerek kerültek rendőrkézre. Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint több tízmillió adag kábítószer nem jutott el a terjesztőkhöz, amivel súlyos veszélyeket sikerült megelőzni Magyarországon.
kormánybiztosdrogHorváth László

Horváth László drogellenes kormánybiztos közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban több tízmillió adag kábítószer nem jutott el a fogyasztókhoz. Megfogalmazása szerint ez „megbecsülhetetlen számú súlyos és veszélyes helyzet” elkerülését jelenti Magyarországon.

Miskolc, 2025. november 14.Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón Miskolcon 2025. november 14-én.MTI/Vajda János, Drogellenes kormánybiztos: Újabb két dealer bilncsben!
Drogellenes kormánybiztos: Újabb két dealer bilncsben!  Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A kormánybiztos hangsúlyozta: minden egyes adag kábítószer mögött szervezett bűnözői hálózatok állnak, ezért a kormány álláspontja változatlan. „A zéró tolerancia marad” – írta Horváth László.

Közúti ellenőrzés után csattant a bilincs

A bejelentéssel párhuzamosan egy korábban közzétett videón újabb elfogás részletei láthatók, ezúttal Kazincbarcikán. 

Bizonytalan úttartás miatt állítottak meg egy járművet közúti ellenőrzés során, amelynek eredményeként két kábítószer-terjesztő került bilincsbe.

 

