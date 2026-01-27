Drogellenes kormánybiztos: Újabb két dealer bilncsben!

Horváth László drogellenes kormánybiztos közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban több tízmillió adag kábítószer nem jutott el a fogyasztókhoz. Megfogalmazása szerint ez „megbecsülhetetlen számú súlyos és veszélyes helyzet” elkerülését jelenti Magyarországon.
A kormánybiztos hangsúlyozta: minden egyes adag kábítószer mögött szervezett bűnözői hálózatok állnak, ezért a kormány álláspontja változatlan. „A zéró tolerancia marad” – írta Horváth László.
Közúti ellenőrzés után csattant a bilincs
A bejelentéssel párhuzamosan egy korábban közzétett videón újabb elfogás részletei láthatók, ezúttal Kazincbarcikán.
Bizonytalan úttartás miatt állítottak meg egy járművet közúti ellenőrzés során, amelynek eredményeként két kábítószer-terjesztő került bilincsbe.