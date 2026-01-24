Hírlevél
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

Andrij Szibiha

Ellenpont: Egy magyar alapítvány drónokat küldött a Barátság vezeték elleni támadás ukrán irányítójának

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
Megdöbbentő részleteket tárt fel az Ellenpont egy ungvári televíziós riport nyomán a Kárpátaljai Sárkányellátó nevű magyarországi alapítvány tevékenységéről. A bemutatott felvételek és dokumentumok szerint a szervezet humanitárius segítségként feltüntetett szállítmányai jelentős részben a fronton közvetlenül használható katonai eszközöket – elsősorban drónokat – tartalmaztak.
Andrij SzibihaKárpátaljai SárkányellátódrónUkrajna

Az Ellenpont korábbi beszámolója szerint a Sárkányellátó alapítvány egyik vezetőjét, Trautmann Balázst nemrégiben Kijevben személyesen tüntette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A „Borostyán Szív” díjat a hivatalos indoklás szerint humanitárius tevékenységéért kapta meg - miközben az általa is vezetett alapítvány nagyteljesítményű drónokat, hőkamerákat, töltőállomásokat és generátorokat juttattak el ukrán katonai egységekhez.

Drónok egy kitiltott parancsnok alakulatának

A portál legújabb cikkében külön kiemeli, hogy a Sárkányellátók közreműködésével 2024 végén 129 drónt szereztek be a „Magyar Madarai” nevű drónegység számára. 

Ennek az alakulatnak a parancsnoka Robert Brovdi, aki az ukrán fél részéről a Barátság kőolajvezeték elleni 2025-ös támadások egyik irányítójaként vált ismertté. A kritikus infrastruktúra veszélyeztetése miatt Szijjártó Péter külügyminiszter Brovdit kitiltotta Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Brovdi erre hosszú és fenyegető hangvételű üzenettel reagált, abban saját magát többször is ukránnak nevezve.

A Sárkányellátók a drónokat a Direct Aid for Ukraine nevű nemzetközi szervezeten és annak alapítóján, Alex Davern ír születésű texasi üzletemberen keresztül juttatják el a kitiltott parancsnokhoz.

Az ungvári TV21 riportjában Trautmann Balázs is nyilatkozik (a videón 1'45"-től), miután a narrátor elmondja: "a Mavic drónokból álló csomagot a magyarországi "Kárpátaljai Sárkányellátó" csapat szerezte be és szállította le."

Ceber Roland is felbukkan

A Direct Aid for Ukraine honlapján több érdekes név is felbukkan. A legfontosabb a történet szempontjából a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij.

Bileckij tanácsadója ugyanis nem más, mint a 2024 végén a szárnyai alá vett, az ukrán kémügy kapcsán országos hírnévre szert tevő, Magyarországról kitiltott, több útlevéllel is rendelkező Ceber Roland. A kárpátaljai férfit ugyanis

  • Magyar Pétert "testvéreként" mutatta be kijevi látogatása során.
  • Ceber ráadásul tavaly nyáron egy kárpátaljai Tisza szigetet is alapított.
Forrás: directaidforukraine.org (Google Fordító)
 

Az Ellenpont értékelése szerint a frontra harcászati eszközöket szállító, magukat pártonkívülinek és apolitikusnak beállító Sárkányellátók tevékenysége így ér össze a Direct Aiden keresztül az ukrajnai ügynökhálózattal és a Tisza Párttal.

A lap zárásként még kiemeli, hogy Alex Davernről, a Direct Aid alapítója karrierje során végig szorosan összefonódott a globális multikat uraló és az ukrán háborúba is elejétől a végéig bevonódott Blackrock–Vanguard–State Street-birodalommal.

 

