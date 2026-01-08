Dukai Miklós: Közel 200 ezer ember jutott ingyenes tüzelőanyaghoz ebben a fűtési szezonban

A kormány szociális tüzelőanyag-támogatási programja keretében Taktaharkányban is ingyenes tüzelőanyagot kaptak a rászoruló családok – erről számolt be a közösségi oldalán Dukai Miklós.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára újabb helyen folytatta a szociális tüzelőanyag-osztást, ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban. Dukai Miklós hangsúlyozta, hogy a kormány 2011 óta működő programja ebben a fűtési szezonban is százezrek számára nyújtott segítséget, és a támogatás a jövőben is folytatódik

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség

Dukai Miklós: Taktaharkányban közel 300 családnak segített az ingyenes tüzelőanyag biztosító program

A politikus a bejegyzésében kiemelte:

Ma is osztottunk ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, ezúttal Taktaharkányban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében összesen 306 településen kaptak tüzelőanyagot a rászorulók.”

Az államtitkár felidézte, hogy a kormány támogatásával ebben a fűtési szezonban is közel 200 ezer ember jutott ingyenes tüzelőanyaghoz a kistelepüléseken. Mint írta:

A program indulása óta több mint 56 milliárd forint értékben támogattuk így a rászorulókat.”

A videós bejegyzésben Dukai Miklós részletesen is beszélt a program helyi megvalósításáról. Elmondta, hogy a kormány 2011-ben indította a szociális tüzelőanyag támogatási programot.

Taktaharkányban az önkormányzat barnakőszén-támogatásra pályázott, amelynek köszönhetően:

Közel 300 családnak tudnak segíteni.”

Az államtitkár elmondta, hogy országos szinten 2358 település nyert támogatást, ezek közül 160 település barnakőszén vásárlására kapott lehetőséget. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében különösen nagy a program jelentősége:

Borsod megyében 306 település kapott támogatást és 32 olyan település van, amely pedig barnakőszenet fog osztani.”

Dukai Miklós hangsúlyozta, hogy a támogatás célba juttatása helyi összefogással valósul meg több településen is.

Az önkormányzatnak a polgárőrség is segítséget nyújt ahhoz, hogy ezeket a csomagokat eljuttassa a családokhoz”

– mondta az államtitkár, aki szerint ez a közös munka biztosítja, hogy a segítség valóban azokhoz jusson el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá a téli hónapokban.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány hosszú távon is elkötelezett a szociális tüzelőanyag-támogatás fenntartása mellett.

15 év alatt több mint 56 milliárd forintot fordított erre a kormányzat, és ezt a 2026-os évben is folytatni fogja. Hamarosan jön majd az idei pályázati kiírás is”

– mondta Dukai Miklós.