Vesztegetéssel gyanúsítják Dunaújváros alpolgármesterét

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tájékoztatása szerint a Dunaújváros alpolgármesterét érintő ügy egy, a város közútjainak síkosságmentesítésére kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.

Vesztegetés gyanújával nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség Dunaújváros egyik alpolgármestere ügyében. Dunaújváros önkormányzatának a közlése szerint a hatóságok csütörtök hajnalban házkutatást tartottak Mezei Zsolt otthonában, majd a politikust elvitték meghallgatásra. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Dunaújváros alpolgármestere ellen egy közbeszerzési eljáráshoz köthető gyanús ügy miatt indult nyomozás

A feladatot 2020 novembere és 2024 márciusa között egy gazdasági társaság végezte, éves szinten nettó 50 millió forintos vállalkozási díjért. Bár az ügyészségi közlemény név szerint nem nevezi meg az érintettet, az ügyészség válaszából és az önkormányzati tájékoztatásból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Mezei Zsoltról (Rajta Újváros! Egyesület) van szó.

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában jelezte a kivitelező cég vezetőjének, hogy szeretné, ha az általa képviselt társaság a következő közbeszerzési eljárásban is nyertesként kerülne ki, annak ellenére, hogy több érdeklődő is volt. Ennek érdekében a gyanú szerint havi 500 ezer forint rendszeres kifizetését kérte.

A nyomozás adatai alapján a cégvezető elfogadta az ajánlatot, és három alkalommal teljesítette is a kifizetést, amelyet a hivatali működés befolyásolására szánt. A később kiírt közbeszerzési eljárást végül az érintett gazdasági társaság nyerte el.

A történet azonban ezen a ponton fordulatot vett, ugyanis az új vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester az addigi megállapodástól eltérően az öt hónapos téli időszakra már havi 5 millió forintot kért volna. Ezt a cégvezető azonban nem fogadta el.

Az ügyészség közlése megerősítette azt a hírt, amiről korábban az Origo is beszámolt, amely szerint a nyomozók a gyanúsított lakóhelyén és önkormányzati munkahelyén is kutatást tartottak, majd az alpolgármestert őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van.