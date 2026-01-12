Hamarosan érkezik a dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is

Különösen erős hónap lesz a február a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is – hívta fel a figyelmet Nyitra Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hétfőn a TV2 műsorában. A Jókor nyugdíjasportál szemléje szerint Nyitrai Zsolt kiemelte: a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, így a nyugdíjasokkal is folyamatos egyeztetésben áll. Hangsúlyozta, hogy február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.

Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet arra, februárban dupla nyugdíj érkezik, és jön a 14. havi nyugdíj első részlete is (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett: a kormány nem csökkenti, hanem növeli a nyugdíjakat, ezért vezette vissza a 13. havi nyugdíjat is, amelyet korábban a baloldal elvett. Ezzel szemben a Tisza Párt álláspontja szerint nincs szükség sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjra, sőt, megadóztatnák a nyugdíjakat.

A nyugdíjasok számára a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély

– emelte ki, majd felidézte: 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, amely azóta is fennáll. – Míg 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végére ez az összeg meghaladja a 246 ezer forintot. A nyugdíjak megadóztatása akár havi 30 ezer forintos veszteséget is jelenthetne az érintetteknek – tette hozzá.

Sok nyugdíjast megmentett már a Gondosóra

A beszélgetésen szó esett a Gondosóra programról is, amely már több esetben életet mentett. A miniszterelnök főtanácsadója minden érintettet arra biztatott, hogy aki teheti, regisztráljon az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásra. A portál által szemlézett műsor másik vendége Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának szervezeti elnöke volt, aki elmondta, hogy a 2016 óta működő Idősek Tanácsának elnöke a mindenkori miniszterelnök, a testület pedig javaslattevő fórumnak számít.

Évente két-három alkalommal üléseznek, ahol a nyugdíjasokat érintő kérdéseket és problémákat vitatják meg. A Tanács eddigi javaslataira a kormány minden esetben nyitott volt

– idézi a cikk Kusovszky Imrénét.