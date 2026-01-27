Eddig ez a legdurvább bajor beszólás Zelenszkijnek – ezt nem teszi zsebre

Németh Balázs Facebook-bejegyzésében Markus Söder bajor miniszterelnök nyilatkozatára reagált, amelyben a német politikus „kétkedőnek” nevezte Ukrajna európai uniós csatlakozásának lehetőségét. A bajor kormányfő arra hivatkozott, hogy a jelenlegi uniós keretek között Ukrajna teljes jogú tagsága nem megvalósítható.

Söder kijelentése azért kapott hangsúlyt, mert Németországban ritkán fogalmaznak meg nyílt kritikát Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.

Nincs megfelelő uniós státusz

A bajor miniszterelnök álláspontja szerint Ukrajna számára jelenleg nem létezik olyan tagsági forma, amely illeszkedne az Európai Unió intézményi rendszerébe. Teljes jogú taggá válása nem lehetséges, alternatív státusz pedig nem áll rendelkezésre.

Söder ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna előtt nem zárják be az ajtót, de a csatlakozás csak akkor válhat realitássá, ha az Európai Unió teljesen átszervezi saját működését.

Ki dönthet a csatlakozásról?

Németh Balázs bejegyzésében arra is kitért, hogy a bajor miniszterelnök nem tagja az Európai Tanácsnak, így közvetlen döntési joggal nem rendelkezik az uniós bővítési kérdésekben. Az EU-csatlakozáshoz egyhangú döntés szükséges, amely vétójogot biztosít a tagállamok kormányfőinek.

Ukrajna uniós csatlakozását jelenleg egyetlen politikai szereplő tudja megakadályozni, Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Németh Balázs értékelése szerint Markus Söder nyilatkozata megerősíti a magyar kormány eddigi álláspontját, amely Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását ellenzi. A bejegyzés kiemeli: a vita nem elszigetelt jelenség, és Nyugat-Európában is megjelentek azok a hangok, amelyek az uniós bővítés következményeire figyelmeztetnek.



