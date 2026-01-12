120 kiállító, 60 ezer látogató – nagy siker volt az Educatio kiállítás

A korábbi évekhez hasonlóan a hóhelyzet ellenére idén is 60 ezren vettek részt az Educatio felsőoktatási szakkiállításon három nap alatt csütörtökön, pénteken és szombaton a Hungexpón – mondta Hankó Balázs a videójában.
A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette:
A 25 ezer négyzetméteren 120 kiállító és valamennyi magyar, sőt Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény jelen volt. Tudatos döntés volt a magyar felsőoktatás megújítása, hiszen így az egyetemek versenyeznek a fiatalokért. Ezáltal sikeresek lesznek a magyar fiatalok. A siker pedig nem más, mint lehetőség, kitartás és szorgalom. A lehetőséget a megújult magyar felsőoktatás biztosítja, hiszen 12 egyetemünk már a világ legjobb öt százalékában van, sőt háromból két magyar egyetemista ilyen, a világ élvonalában lévő egyetemen tanul. Educatio kiállítás sikere remélhetőleg a felsőoktatás felvételi sikerét is magával hozza. Ne feledjék, hogy február 15-ig lehet jelentkezni a megújult, sikeres és versenyképes magyar felsőoktatásba – hangsúlyozta Hankó Balázs.