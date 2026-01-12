Hírlevél
120 kiállító, 60 ezer látogató – nagy siker volt az Educatio kiállítás

Óriási siker volt a 26. Educatio kiállítás: 120 kiállító, 60 ezer látogató, a világ élvonalába tartozó magyar egyetemek, számos lehetőség a magyar fiataloknak – közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Mutatjuk a részleteket!
A korábbi évekhez hasonlóan a hóhelyzet ellenére idén is 60 ezren vettek részt az Educatio felsőoktatási szakkiállításon három nap alatt csütörtökön, pénteken és szombaton a Hungexpón – mondta Hankó Balázs a videójában.

Budapest, 2026. január 9. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon tartott sajtótájékoztatón a budapesti Hungexpón 2026. január 9-én. Új, 28 milliárd forintos pályázat támogatja a hallgatói életutat – jelentette be a miniszter. MTI/Hegedüs Róbert
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon tartott sajtótájékoztatón a budapesti Hungexpón 2026. január 9-én. Új, 28 milliárd forintos pályázat támogatja a hallgatói életutat – jelentette be a miniszter
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette:

A 25 ezer négyzetméteren 120 kiállító és valamennyi magyar, sőt Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény jelen volt. Tudatos döntés volt a magyar felsőoktatás megújítása, hiszen így az egyetemek versenyeznek a fiatalokért. Ezáltal sikeresek lesznek a magyar fiatalok. A siker pedig nem más, mint lehetőség, kitartás és szorgalom. A lehetőséget a megújult magyar felsőoktatás biztosítja, hiszen 12 egyetemünk már a világ legjobb öt százalékában van, sőt háromból két magyar egyetemista ilyen, a világ élvonalában lévő egyetemen tanul. Educatio kiállítás sikere remélhetőleg a felsőoktatás felvételi sikerét is magával hozza. Ne feledjék, hogy február 15-ig lehet jelentkezni a megújult, sikeres és versenyképes magyar felsőoktatásba – hangsúlyozta Hankó Balázs.

