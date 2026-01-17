Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Érdekes!

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

Háborúellenes Gyűlés

Egy tűt se lehetett leejteni a miskolci DPK gyűlésen – galéria

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Digitális Polgári Körök (DPK) miskolci háborúellenes gyűlésén olyan órási volt a tömeg, hogy a DVTK stadionban meg sem lehetett mozdulni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésOrbán ViktorMiskolc

A DPK miskolci háborúellenes gyűlésén olyan sokan voltak, hogy Orbán Viktornak hosszú percekbe telt mire meg tudta közelíteni a tömegen keresztül a színpadot. 

Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17.,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Galéria: Digitális Polgári Körök országjárása Miskolcon
1/34
Miskolcon, a DVTK Arénában folytatódik a digitális polgári körök országjárása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!