Egy tűt se lehetett leejteni a miskolci DPK gyűlésen – galéria

A Digitális Polgári Körök (DPK) miskolci háborúellenes gyűlésén olyan órási volt a tömeg, hogy a DVTK stadionban meg sem lehetett mozdulni.

A DPK miskolci háborúellenes gyűlésén olyan sokan voltak, hogy Orbán Viktornak hosszú percekbe telt mire meg tudta közelíteni a tömegen keresztül a színpadot.

Galéria: Digitális Polgári Körök országjárása Miskolcon 1/34 Miskolcon, a DVTK Arénában folytatódik a digitális polgári körök országjárása

