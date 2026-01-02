Hírlevél
Agrárminisztérium (AM)

Nagy István: Egyedülálló rendszerrel támogatja az Agrárminisztérium a gazdálkodók tudatosságát

Minden eszközzel támogatja a kormány a gazdálkodók tudatosságát 2026-ban is. Magyarországon egy Európában egyedülálló kockázatkezelési rendszer működik, amely komoly segítségére lehet a gazdáknak a kiszámíthatatlan klimatikus viszonyok miatti mezőgazdasági károk mérséklésében – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán megjelent videóban pénteken.
A gazdálkodói öngondoskodáson túl a magyar kormány is a lehető legtöbb eszközzel igyekszik a gazdák segítségére lenni. Ezért a kormány az Európai Bizottságnál elérte, hogy az aszálykárok mellett a fagykárt szenvedett gazdák is részesülhessenek rendkívüli támogatásban – ismertette a miniszter. Nagy István kifejtette: az Agrárminisztérium elkötelezettségét mutatja, hogy a gazdálkodói tudatosság élénkítése mellett folyamatosan a termelők likviditásának megőrzése érdekében alakítja ki a hazai agrártámogatási környezetet.

Kombájnok aratják a búzát Debrecen határában 2024. június 20-án. Országszerte elkezdődött az aratás, idén szokatlanul korán és már a következő héten véget is érhet, ha az időjárás engedi. A mostani szárazság kedvez a munkálatoknak, a kora nyári esőzések jót tettek a kapásnövényeknek. MTI/Czeglédi Zsolt
Kombájnok aratják a búzát Debrecen határában 2024. június 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Európában egyedülálló a magyar agrár-kockázatkezelési rendszer

A közvetlen támogatásokon túl, a célzott beruházási felhívások mellett, egyrészt felhívja a figyelmet az alkalmazkodás jelentőségére az agráriumban, másrészt egy következetesen tervezett kockázatkezelési rendszert is működtet 

– fejtette ki.

A 2012 óta működő, folyamatosan fejlesztett mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer (MKR) hatékonyan járul hozzá az egyre inkább szélsőségessé váló időjárási viszonyok okozta mezőgazdasági károk utólagos enyhítéséhez – szögezte le a miniszter.

Az új év kézzelfogható könnyítéseket hoz a gazdáknak

Nagy István arról is beszélt, hogy a tavalyi gazdálkodási év ismételten komoly kihívások elé állította a mezőgazdasági termelőket.

Az állattenyésztési szektort tavasszal a ragadós száj- és körömfájás vírus sújtotta, a gyümölcs- és szőlőtermesztők ismétlődő, súlyos tavaszi fagykárokkal szembesültek, míg a szántóföldi növénytermesztők az ország számos régiójában jelentős aszálykárt szenvedtek el.

A kiszámíthatatlan időjárás és a járványos állat- és növénybetegségek megjelenése ismételten ráirányította a figyelmet a gazdálkodói tudatosság és a mezőgazdasági kockázatkezelés jelentőségére – hangsúlyozta. 

A mezőgazdasági kockázatkezelési eszközök leginnovatívabb intézkedésének számít a 2021 óta működő mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer. 

Elektronikus úton csatlakozhatnak a gazdák a rendszerhez

Az uniós szinten jelenleg egyedülállónak számító intézkedés arra szolgál, hogy az időjárási kockázatokon túlmenően hatékonyan kezeljen minden olyan kockázati tényezőt – legyen az akár állat- vagy növénybetegség járványszerű megjelenése, termelési költségek növekedése, piaci árak csökkenése vagy éppen piacvesztés –, ami gazdálkodói jövedelemcsökkenést okoz.

Nagy István felhívta a figyelmet, hogy a gazdák minden év február 1. és 28. között csatlakozhatnak a rendszerhez, az erre vonatkozó kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A mezőgazdasági termelők 3 éves időtartamra szerezhetnek tagsági jogviszonyt.

 

