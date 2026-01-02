Nagy István: Egyedülálló rendszerrel támogatja az Agrárminisztérium a gazdálkodók tudatosságát

A gazdálkodói öngondoskodáson túl a magyar kormány is a lehető legtöbb eszközzel igyekszik a gazdák segítségére lenni. Ezért a kormány az Európai Bizottságnál elérte, hogy az aszálykárok mellett a fagykárt szenvedett gazdák is részesülhessenek rendkívüli támogatásban – ismertette a miniszter. Nagy István kifejtette: az Agrárminisztérium elkötelezettségét mutatja, hogy a gazdálkodói tudatosság élénkítése mellett folyamatosan a termelők likviditásának megőrzése érdekében alakítja ki a hazai agrártámogatási környezetet.

Kombájnok aratják a búzát Debrecen határában 2024. június 20-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Európában egyedülálló a magyar agrár-kockázatkezelési rendszer

A közvetlen támogatásokon túl, a célzott beruházási felhívások mellett, egyrészt felhívja a figyelmet az alkalmazkodás jelentőségére az agráriumban, másrészt egy következetesen tervezett kockázatkezelési rendszert is működtet

– fejtette ki.

A 2012 óta működő, folyamatosan fejlesztett mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer (MKR) hatékonyan járul hozzá az egyre inkább szélsőségessé váló időjárási viszonyok okozta mezőgazdasági károk utólagos enyhítéséhez – szögezte le a miniszter.