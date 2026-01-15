Az Egyesült Királyság az illegális migránsokat beengedi, de egy konzervatív politikai kommentátort nem

Nyugat-Európában mára nemcsak a migráció következményei jelentenek problémát, hanem az is, hogy elhallgattatják azokat, akik őszintén beszélnek a következményekről – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök vezette kormány kitiltotta az Egyesült Királyságból Eva Vlaardingerbroek konzervatív politikai kommentátort

(Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris Ratcliffe)

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Az Egyesült Királyságban egy migráció- és kormánykritikus vélemény elég volt ahhoz, hogy nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva kitiltsák az országból Eva Vlaardingerbroek konzervatív politikai kommentátort. Vlaardingerbroek arra hívta fel a figyelmet, hogy Starmer kormánya évekig hagyta, hogy migráns erőszaktevő bandák folyamatosan megerőszakoljanak és megöljenek brit lányokat, és ezt az ügyet a politikai korrektség miatt évekig el is tusolták.

Keir Starmer döntése egyértelmű: a migránsokat továbbra is szívesen látják az Egyesült Királyságban, ellenben annak nincs maradása, aki kritizálni meri a liberális migrációpolitikát, az európai emberek ellen elkövetett migránsbűncselekményeket, és azokat, akiknek a felelőssége, hogy ezek megtörténhetnek.

Brüsszel pontosan ilyen jövőt szán nekünk is. Rajtunk áll, hogy hagyjuk-e. Szerintünk a válasz egyértelmű: nemet mondunk a migrációra és azokra, akik migránsországot akarnak Magyarországból. Ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében.