Elkészült az új KRESZ, Lázár János várja az Ön véleményét is a tervezetről!

„Az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt elkészítettünk egy alapjaitól új KRESZ-t. Hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye” – írta Lázár János.

Lázár János: Ilyen lesz az új KRESZ

A miniszter keddi Facebook-posztjában részletezte az új közlekedési szabályrendszer alapvetéseit, miszerint a KRESZ

középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvévé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben: azaz minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására.

Az élethez igazítja a szabályokat. Képes lépést tartani a mindennapok ritmusával és meg tud felelni a közlekedésre vonatkozó társadalmi elvárásoknak. Elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki.

Halad a korral. Szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését.

Szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul. Kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait. Egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb.

A KRESZ határozza meg minden közlekedő magatartását

Lázár János hozzátette: „a KRESZ közös ügyünk. Mindenkit érint és mindenkire vonatkozik: ahogyan kilépünk a kertkapun, vagy a lépcsőház ajtaján, közlekedők vagyunk. Induljunk útnak akár gyalog, kerékpárral, autóval, vagy más járművel, a KRESZ határozza meg a tőlünk elvárt magatartást, és azt is, mi mire számíthatunk a többi közlekedőtől.”

A KRESZ az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. Alkossuk meg együtt!

„A szakértői munka lezárása után eljött az idő, hogy Ön is megismerje az új KRESZ tervezetét!

Keresse fel a weboldalamat és véleményével, javaslataival járuljon hozzá az új közúti közlekedési szabályok kialakításához!”

– buzdít Lázár János.