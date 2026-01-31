Az energetika lett a magyar–amerikai kapcsolatok motorja

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az idei év első washingtoni látogatásán elsősorban energetikai kérdésekről egyeztetett, mivel – megfogalmazása szerint – ez jelenleg a szárnyaló magyar-amerikai kapcsolatok központi témája. A megbeszélések az energiahordozók beszerzésétől a nukleáris együttműködésen át a regionális energetikai versenyig terjedtek.
Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és a következő nagy nukleáris fejlesztési ciklust, amelyet Paks II-vel párhuzamosan indítunk el, amerikai technológiára alapozzuk”
– hangsúlyozta Magyar Levente.
Regionális terjeszkedés és békefókusz Washingtonban
Az államtitkár rámutatott: az Egyesült Államok engedélyezte, hogy a MOL megvásárolja a szerb NIS orosz tulajdonrészét, amely az amerikai szankciók következtében kerül eladásra. Ezzel egy amerikai-orosz-szerb-magyar együttműködés keretében Magyarország stratégiai lehetőséghez juthat, és domináns szereplővé válhat a szerb energiapiacon is.
Magyar Levente beszámolt arról is, hogy részt vett a Melania Trump életét bemutató film díszbemutatóján, ahol több amerikai kormánytaggal folytatott egyeztetést, köztük Steve Witkoff-fal, Robert F. Kennedy Jr.-ral és Scott Bessenttel. Witkoff – aki Donald Trump különmegbízottja a békeügyekben – az ukrajnai helyzetről kifejezetten optimista értékelést adott, ami az államtitkár szerint okot ad a reménykedésre Kelet-Európában is.
A látogatás pénteken az amerikai külügyminisztériumban folytatódott, ahol a felek a közeljövő magas szintű találkozóiról és új gazdasági–energetikai megállapodásokról egyeztettek. Magyar Levente szerint ezek a fejlemények rövid távon is érezhető hasznot hozhatnak a magyar gazdaság és a háztartások számára, hosszú távon pedig évtizedekre megalapozhatják a magyar–amerikai kapcsolatok kiváló állapotát.
Az USA vezetői továbbra is megkülönböztetett partnerként tekintenek hazánkra, ami már egy év alatt is számos kézzelfogható eredményt hozott, több fontos fejlemény pedig előkészítés alatt!”
– hangsúlyozta az államtitkár.