Az energetika lett a magyar–amerikai kapcsolatok motorja

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az idei év első washingtoni látogatásán elsősorban energetikai kérdésekről egyeztetett, mivel – megfogalmazása szerint – ez jelenleg a szárnyaló magyar-amerikai kapcsolatok központi témája. A megbeszélések az energiahordozók beszerzésétől a nukleáris együttműködésen át a regionális energetikai versenyig terjedtek.

Magyar Levente fontos energetikai ügyekben utazott Washingtonba (Forrás: Facebook/Magyar Levente)

Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és a következő nagy nukleáris fejlesztési ciklust, amelyet Paks II-vel párhuzamosan indítunk el, amerikai technológiára alapozzuk”

– hangsúlyozta Magyar Levente.

Regionális terjeszkedés és békefókusz Washingtonban

Az államtitkár rámutatott: az Egyesült Államok engedélyezte, hogy a MOL megvásárolja a szerb NIS orosz tulajdonrészét, amely az amerikai szankciók következtében kerül eladásra. Ezzel egy amerikai-orosz-szerb-magyar együttműködés keretében Magyarország stratégiai lehetőséghez juthat, és domináns szereplővé válhat a szerb energiapiacon is.