Kelemen Hunor: az erdélyi magyarokon nem fog múlni a Fidesz győzelme

Az RMDSZ elnöke a Fidesz kongresszusán kijelentette, Orbán Viktor vezetésével Magyarország nem sodródik, hanem irányt mutat. Az erdélyi magyarok is kapaszkodót kaptak, és érezték, hogy nincsenek magukra hagyva
A jó politika ott és akkor kezdődik, amikor eldöntjük, nem sodródunk, hanem irányt mutatunk. Nem panaszkodni akarunk a világról, hanem formálni akarjuk azt. Orbán Viktor vezetésével ez történik, Magyarország nem sodródik, hanem irányt mutat – mondta el Kelemen Hunor, az erdélyi magyarok képviseletében a Fidesz kongresszusán szombaton, írta az erdélyi Krónika.

Az erdélyi magyarok is kapaszkodót kaptak
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor és Orbán Viktor (Forrás: Facebook).
„A Fidesz-KDNP vezette kormányoknak köszönhetően a Magyarország határain kívüli közösségek kapaszkodót kaptak, és érezték, hogy nincsenek magukra hagyva. Talán először érzeték az elmúlt száz esztendőben, hogy nem maradtak magukra” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Rajtunk nem fog múlni. Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz!”

– zárta felszólalását a kongresszuson az RMDSZ elnöke.

 

