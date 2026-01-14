Szlovákia, Csehország és Magyarország az egyetlen három kormány jelenleg Európában, amelyeknek van józan esze – fogalmazott Jeffrey Sachs. A világhírű amerikai közgazdász szavait Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg saját közösségi oldalán.

Miként Sachs fogalmazott, nem emlékszik arra, hogy valaha is ennél rosszabb politikai vezetés lett vona Európában.

– Nincs egyetlen olyan meghatározó politikai szereplő sem az Európai Unió nagy országaiban vagy Nagy-Britanniában, aminek lenne intellektuális súlya, vagy őszintesége – vagy a kettő valamilyen kombinációja.

Régen voltak olyan emberek, mint Helmut Schmidt, Helmut Kohl vagy Mitterrand, ők komoly emberek voltak – hangsúlyozta. Ezzel szemben – min mondta, most itt van Kaja Kallas. Ne vicceljünk már! Von der Leyen? Ugyan már! Merz? Jézusom, hagyjuk! Egyre rosszabb az egész.

Jeffrey Sachs az mondta,

amikor a mostani vezetőkre néz, komolyan aggódik. Semmi értelme annak, amit csinálnak.

Egyetlen szavát sem értem annak, amit von der Leyen asszony, Kaja Kallas, Merz, Macron gondol, semmi nem áll össze – hangsúlyozta.

Kiemelte, ha tényleg ennyire aggódnak Oroszország miatt, miért nem veszik fel a telefont és beszélnek vele? „Mert ha valóban aggódsz a szomszédod miatt, akkor találkozol vele. Próbáljatok meg mindent. Ne vágjátok el a kapcsolatot Oroszországgal, Kínával, Indiával. Ne hallgassatok Európa ostobaságaira. Ne mondjátok azt, hogy "ahhoz, hogy csatlakozzunk Európához, szankciókat kell bevezetnünk Oroszország ellen".

Európának fel kellene nőnie végre egy kicsit

– vélekedett Jeffrey Sachs.