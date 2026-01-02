Hírlevél
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt tudnia kell!

Kiderült, mi okozhatta az újévi svájci tragédiát

nyugat európa

Németh Balázs: Biztosan ilyen Európát akarunk? – videó

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nyugat-Európa elbukott, ha itthon hatalomhoz juthatnak a brüsszeli pártok, Magyarország is elbukik – írta Németh Balázs frakciószóvivő Facebook-posztjában pénteken. A politikus annak kapcsán írta ezt, hogy a szilveszter ismételten erőszakkal telt számos nyugat-európai nagyváros utcáin.
nyugat európaszilvesztererőszaknémeth balázs

Biztosan ilyen Európát akarunk, ahol minden szilveszter arról szól, hogy bevándorló vadállatok (a liberális bikkfanyelv szerint „külvárosi fiatalok”) törnek-zúznak, robbantanak, autókat gyújtogatnak, rendőröket lincselnek, embereket ölnek? Rendben van ez így? – teszi fel a kérdést Németh Balázs politikus annak kapcsán, hogy a szilveszter ismételten erőszakkal telt számos nyugat-európai nagyváros utcáin.

a szilveszter ismételten erőszakkal telt számos nyugat-európai nagyváros utcáin, NOOTDORP - Een uitgebrande Greenwheels-deelauto in Nootdorp na de jaarwisseling. De brandweer moest tijdens de nieuwjaarsnacht veel uitrukken vanwege autobranden en andere incidenten. JOHN VAN DER TOL / ANP
A szilveszter ismételten erőszakkal telt számos nyugat-európai város utcáin
Fotó: John van der Tol / ANP
Forrás: Facebook/Németh Balázs 

Nyugat-Európa elbukott

Németh Balázs felhívja a figyelmet arra, hogy idén is viszonylag lassan szivárognak a hírek, ahogy a 2015-ös kölni csoportos erőszak után is, de mostanra, vagyis január 2-án reggelre már tisztán látszik:

  • a bevándorlók ismét feldúlták a nyugati nagyvárosokat,
  • a rendőrök és a tűzoltók az életükért küzdöttek,
  • a (még) többséget alkotó őslakosok inkább ki sem mentek az utcákra,
  • a migránssimogató baloldali politikusok kussolnak,
  • a liberális média terel.

Nyugat-Európa elbukott, állapítja meg Németh néhány példát hozva az elmúlt napok eseményeiből, ahogyan a politikus fogalmaz:

  • Ezúttal Hollandiában volt a legbrutálisabb az „ünnep”! Legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsérültek az utcai harcokban. A rendőrök és a tűzoltók azt mondták, petárdákkal, tűzijátékokkal, kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták őket a bevándorlók. Olyan szintű agresszióval találkoztak, amit korábban még nem tapasztaltak. A kórházak megteltek, 250 embert letartóztattak.
  • Németországban – ahogy már szilveszter éjjel is jeleztem – szintén szándékosan provokálták és lőtték a bevándorlók a rendőröket, a tűzoltókat és a mentőket is!
  • Belgiumban, Antwerpenben 10-12 éves sihederek dobálták a rendőröket. Hiába fogták el őket, a szüleik értük mentek a rendőrségre, hazavitték őket, és jót röhögtek a bugyuta belga rendőrökön, illetve jogszabályokon. A törvénytisztelő belgák pedig - mondjuk, akiknek felgyújtották a kocsiját – néznek ki a fejükből és azon gondolkoznak, hol rontották el…
  • Franciaországban ismét tucatjával gyújtották fel az autókat. Például Strasbourgban is, ahol a balos, libsi (tiszás, DK-s !!!) EP-képviselők szeretnek bevándorlóbarát határozatokat elfogadni az Európai Parlamentben.

Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy lehetne még sorolni az országokat, de semmi értelme. Ahogyan a politikus fogalmazott:

Mi tudjuk és látjuk a lényeget, nekik pedig ott nyugaton már mindegy, elbuktak. Ha itthon hatalomhoz juthatnak a brüsszeli pártok, Magyarország is elbukik.”

 

