Németh Balázs: Biztosan ilyen Európát akarunk? – videó

Biztosan ilyen Európát akarunk, ahol minden szilveszter arról szól, hogy bevándorló vadállatok (a liberális bikkfanyelv szerint „külvárosi fiatalok”) törnek-zúznak, robbantanak, autókat gyújtogatnak, rendőröket lincselnek, embereket ölnek? Rendben van ez így? – teszi fel a kérdést Németh Balázs politikus annak kapcsán, hogy a szilveszter ismételten erőszakkal telt számos nyugat-európai nagyváros utcáin.

Fotó: John van der Tol / ANP

Forrás: Facebook/Németh Balázs

Nyugat-Európa elbukott

Németh Balázs felhívja a figyelmet arra, hogy idén is viszonylag lassan szivárognak a hírek, ahogy a 2015-ös kölni csoportos erőszak után is, de mostanra, vagyis január 2-án reggelre már tisztán látszik:

a bevándorlók ismét feldúlták a nyugati nagyvárosokat,

a rendőrök és a tűzoltók az életükért küzdöttek,

a (még) többséget alkotó őslakosok inkább ki sem mentek az utcákra,

a migránssimogató baloldali politikusok kussolnak,

a liberális média terel.

Nyugat-Európa elbukott, állapítja meg Németh néhány példát hozva az elmúlt napok eseményeiből, ahogyan a politikus fogalmaz:

Ezúttal Hollandiában volt a legbrutálisabb az „ünnep”! Legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsérültek az utcai harcokban. A rendőrök és a tűzoltók azt mondták, petárdákkal, tűzijátékokkal, kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták őket a bevándorlók. Olyan szintű agresszióval találkoztak, amit korábban még nem tapasztaltak. A kórházak megteltek, 250 embert letartóztattak.

Németországban – ahogy már szilveszter éjjel is jeleztem – szintén szándékosan provokálták és lőtték a bevándorlók a rendőröket, a tűzoltókat és a mentőket is!

is! Belgiumban, Antwerpenben 10-12 éves sihederek dobálták a rendőröket . Hiába fogták el őket, a szüleik értük mentek a rendőrségre, hazavitték őket, és jót röhögtek a bugyuta belga rendőrökön, illetve jogszabályokon. A törvénytisztelő belgák pedig - mondjuk, akiknek felgyújtották a kocsiját – néznek ki a fejükből és azon gondolkoznak, hol rontották el…

. Hiába fogták el őket, a szüleik értük mentek a rendőrségre, hazavitték őket, és jót röhögtek a bugyuta belga rendőrökön, illetve jogszabályokon. A törvénytisztelő belgák pedig - mondjuk, akiknek felgyújtották a kocsiját – néznek ki a fejükből és azon gondolkoznak, hol rontották el… Franciaországban ismét tucatjával gyújtották fel az autókat. Például Strasbourgban is, ahol a balos, libsi (tiszás, DK-s !!!) EP-képviselők szeretnek bevándorlóbarát határozatokat elfogadni az Európai Parlamentben.

Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy lehetne még sorolni az országokat, de semmi értelme. Ahogyan a politikus fogalmazott: