Az Operatív Törzs tájékoztatója a hóhelyzetről – az Operatív Törzs legfrissebb bejelentései

A következő napokban markáns téli időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon, amely több veszélyes jelenséget is magával hoz. A havazás mellett ónos eső és extrém hideg is nehezítheti a közlekedést.

Hóhelyzet 2026 – Teljes készültség, segítünk a bajban

Fotó: YouTube/Magyarország Kormánya

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatója

A rendkívüli sajtótájékoztató elején Mukics Dániel, az OKF szóvivője elmondta,

elzárt település az országban nincs.

Ma reggel 6 óra 32 percre a súlykorlátozás megszűnt, amely a 7,5 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű gépjárműveket érintette. Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt le volt zárva az út, most már újra járható.

Tegnap délutántól hajózási zárlatot rendeltek el, nem közlekedhetnek kishajók, csónakok, vízi sporteszközök. Ez nem vonatkozik a nagy személyszállító, áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, rév átkelőkre.

Az áramszolgáltatás 23 településen, 5886 fogyasztói helyen szünetelt néhány órára.

– ismertette a tényeket a szóvivő.

Olyan sok időre sehol nem esett ki szolgáltatás, hogy emiatt kihűltek volna otthonok.

Vízellátásban tegnap hat településen és Budapesten egy kerületben volt fennakadás. 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ivóvíz ellátás. Jelenleg ez 961 fogyasztási helyre korlátozódott, ezek perceken belül meg fognak oldódni.

376 munkagép dolgozik jelenleg a síkosságmentesítésben.

A közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, illetve helyenként pótlóbuszokkal. Budapesten fennakadások vannak, mert

Ausztriában komoly havazás volt, az osztrák vasút nem fogad vonatokat.

A magyar vasút gondoskodik az utasokról. A MÁV weboldalán minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Egyedül a Vas vármegyei Bakonyhajó nem érhető el, minden más településen garantálható az utasbiztonság, megfelelően közlekednek a buszok.

A vízi forgalom a zavartalanul működik.

A Dunán 9, a Tiszán 11 jégtörő hajó áll készenlétben.

Bevetésükre a folyón eddig nem volt szükség, csupán a gönyűi és kis körei kikötőkben kellett nekik a jeget törniük.

Az egészségügyben 20%-os a betegforgalom növekedése az egy évhez szükséges összehasonlító adatokkal kapcsolatban

egy átlagos téli naphoz hasonlítva műtétek sehol sem maradtak el, mind az előre tervezett, mind a sürgős műtétek végrehajtása megtörténik.

Az oktatás is zavartalanul működik

41 köznevelési intézményben vannak lokális fűtési problémák, dolgoznak mindenhol a hiba kijavításán. Az óvodákban bezárás sehol sincsen.

Az operatív törzs külön kérte az óvodákat, hogy lehetőség szerint működjenek hosszabb nyitvatartással, hogy az a szülők gyermekeinek a felügyelete is megvalósuljon,

akik a rendkívüli téli időjárás miatt csak később tudnának a gyermekükért menni.