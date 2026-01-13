Az Operatív Törzs tájékoztatója a hóhelyzetről – az Operatív Törzs legfrissebb bejelentései

A következő napokban markáns téli időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon, amely több veszélyes jelenséget is magával hoz. A havazás mellett ónos eső és extrém hideg is nehezítheti a közlekedést.
Az Operatív Törzs sajtótájékoztatója
A rendkívüli sajtótájékoztató elején Mukics Dániel, az OKF szóvivője elmondta,
elzárt település az országban nincs.
Ma reggel 6 óra 32 percre a súlykorlátozás megszűnt, amely a 7,5 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű gépjárműveket érintette. Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt le volt zárva az út, most már újra járható.
Tegnap délutántól hajózási zárlatot rendeltek el, nem közlekedhetnek kishajók, csónakok, vízi sporteszközök. Ez nem vonatkozik a nagy személyszállító, áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, rév átkelőkre.
Az áramszolgáltatás 23 településen, 5886 fogyasztói helyen szünetelt néhány órára.
– ismertette a tényeket a szóvivő.
Olyan sok időre sehol nem esett ki szolgáltatás, hogy emiatt kihűltek volna otthonok.
Vízellátásban tegnap hat településen és Budapesten egy kerületben volt fennakadás. 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ivóvíz ellátás. Jelenleg ez 961 fogyasztási helyre korlátozódott, ezek perceken belül meg fognak oldódni.
376 munkagép dolgozik jelenleg a síkosságmentesítésben.
A közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, illetve helyenként pótlóbuszokkal. Budapesten fennakadások vannak, mert
Ausztriában komoly havazás volt, az osztrák vasút nem fogad vonatokat.
A magyar vasút gondoskodik az utasokról. A MÁV weboldalán minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Egyedül a Vas vármegyei Bakonyhajó nem érhető el, minden más településen garantálható az utasbiztonság, megfelelően közlekednek a buszok.
A vízi forgalom a zavartalanul működik.
A Dunán 9, a Tiszán 11 jégtörő hajó áll készenlétben.
Bevetésükre a folyón eddig nem volt szükség, csupán a gönyűi és kis körei kikötőkben kellett nekik a jeget törniük.
Az egészségügyben 20%-os a betegforgalom növekedése az egy évhez szükséges összehasonlító adatokkal kapcsolatban
egy átlagos téli naphoz hasonlítva műtétek sehol sem maradtak el, mind az előre tervezett, mind a sürgős műtétek végrehajtása megtörténik.
Az oktatás is zavartalanul működik
41 köznevelési intézményben vannak lokális fűtési problémák, dolgoznak mindenhol a hiba kijavításán. Az óvodákban bezárás sehol sincsen.
Az operatív törzs külön kérte az óvodákat, hogy lehetőség szerint működjenek hosszabb nyitvatartással, hogy az a szülők gyermekeinek a felügyelete is megvalósuljon,
akik a rendkívüli téli időjárás miatt csak később tudnának a gyermekükért menni.
A tűzoltókat a tegnapi napon 114 téli időjárással kapcsolatos esethez riasztották
42 közlekedési balesethez úton keresztbe fordult árokba csúszott, illetve összeütközött járművek műszaki mentésére volt szükség. Több esetben a sérülteket ki kellett szabadítani a járművekből. 49 tetőről veszélyesen lelógó jégcsap, illetve tetőn felhalmozódott hó eltávolításában kérték a tűzoltók segítségét.
Jégről, jég alól embert a tegnapi napon nem kellett menteni, csupán egy vízbe fagyott hattyú és egy vízbe fagyott kacsa kimentését végezték el a tűzoltók.
Jégre lépni életveszélyes!
A rendőrök a tegnapi napon 192 közlekedési balesetnél voltak a helyszínen, egy ezek közül halálos volt, 29 pedig személyi sérüléssel járt.
A rendőrség a polgárőrséggel közösen a tegnapi napon 2478 egyedül élő, elszigetelten élő, rászoruló ember hogylétéről győződött meg. 99 esetben kellett számukra segítséget nyújtani.
A rendőrség a polgárőrséggel közösen 1111 esetben folyóparton végzett ellenőrzést, 62 embert kellett felszólítani, hogy jöjjön le a tó jegéről, vagy ne menjen rá a tó jegére.
A honvédség a súlykorlátozássak kapcsolatban segített a rendőrségnek
A honvédség amellett, hogy 1200 fővel készenlétben áll. Tegnap még a súlykorlátozás miatti zárási feladatokban egészítette ki a rendőrség a munkáját.
A szóvivő ezt követően azt kérte mindenkitől, hogy:
továbbra is figyeljünk egymásra,
idős, egyedül élő hozzátartozóink, rokonaink hogylétéről a nap folyamán többször is győződjünk meg, hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzá.
Az egyedül élő idős nénit kérdezzük meg, hogy mire van szüksége, ha kell, lapátoljuk el a háza előtti járdaszakaszon a havat. Segítsünk egymásnak, ha bajba jutott embert látunk, akkor azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot – tette hozzá.
Senkinek nem kell az utcán töltenie sem az éjszakát, sem a nappalt ebben a hidegben
A tájékoztató végén a szóvivő hangsúlyozta:
A szociális intézmények telítettsége 90% körüli, tehát senkinek nem kell az utcán töltenie sem az éjszakát, sem a nappalt ebben a hidegben, képesek még ezek az intézmények hajléktalanok fogadására.
Hogyha valahol megtelnének ezek a hajléktalanszállók, akkor ha szükség van rá, azonnal melegedő helyeket nyitunk meg a hajléktalanok számára.
