Ez az igazi tétje az áprilisi választásoknak

Ha az a finanszírozás megvalósul, amiről Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a jelentésében összegyűjtött, kiderül, hogyan érintené a magyar családtámogatásokat az Ukrajnának szánt 1500 milliárd eurós csomag – mondta Koncz Zsófia az M1 aktuális című műsorában. Az államtitkár kiemelte,

akkor veszélybe kerülnek az olyan támogatások, mint az édesanyák személyijövedelemadó-mentessége és a családi adókedvezmény intézménye is.

Koncz Zsófia szerint az Európai Bizottság a progresszív adózást is visszavezetné és a Tisza Párt is folyamatosan emellett kampányol. Nyomatékosította, hogyha egy kormány végrehajtaná a bizottság kéréseit, akkor

veszélyben lenne mindaz, amelyet a jelenlegi országvezetés az elmúlt években a családtámogatások terén elért.

Azt mondta, az Európai Unió (EU) vezetői leginkább az ukrán jóléti programot szeretnék megvalósítani és másra költenék a magyar családoknak és nyugdíjasoknak szánt forrásokat. – Az uniós vezetők nagyon erőteljes pénzgyűjtésbe kezdtek a háború kapcsán, 800 milliárd eurót a jóléti programra, míg 700 milliárdot a háború finanszírozására költenének. – hangsúlyoza, hozzátéve, hogy

Magyarországra vetítve ez az összeg egy magyar családnak 1,4 millió forintjába kerülne.

Kiemelte, a kormány a magyar családok jólétét szeretné biztosítani a jövőben is és nem az ukrán jóléti programot akarja megvalósítani a magyar emberek pénzén. Úgy folytatta, a háború kitörése óta az unió már 193 milliárd eurót költött Ukrajnára, emellett már egy 90 milliárd eurós hitel felvételéről is döntöttek. A nemrég bejelentett finanszírozási csomagot agyrémnek nevezte és leszögezte, hogy amíg a jelenlegi kormány vezeti az országot, meg fogják védeni a családok támogatására hozott intézkedéseket.

Koncz Zsófia hozzátette,

egyértelműen látszik, hogy a bizottság jelentésében foglaltakat a Tisza Párt és a DK képviselői végrehajtanák.

A kormány ezzel szemben nem akar magasabb rezsiárakat, nem akarja finanszírozni a háborút és Ukrajna működését, ezért kikéri a magyarok véleményét a nemzeti petícióban, hogy meg tudják védeni a támogatásokat.

– A magyarok három dologra mondhatnak nemet: az orosz-ukrán háború és Ukrajna működésének finanszírozására, valamint a rezsiárak háború miatti emelésére

– tudatta Koncz Zsófia, jelezve, a magyar emberek és családok bármilyen nehézség esetén, mindent tekintetben számíthattak a nemzeti kormányra. Szerinte az áprilisi választás tétje a magyar családok számára a legnagyobb, mert ők lennének a vesztesei egy "háborúpárti kormánynak" és a nyertesei a "békepárti, nemzeti kormánynak".