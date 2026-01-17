Orbán Viktor: Minden lépcsőn ülnek már

Ha lehet, az eddigieknél is népszerűbbnek bizonyult a háborúellenes gyűlések miskolci állomása. Orbán Viktor és Bohár Dániel posztjain is kivehető a tömeg.
Gombostűt sem lehet leejteni, ez látszik Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzésében, ami Miskolcon a háborúllenes gyűlésen készült. Az élő közvetítés itt érhető el.
Bohár Dániel, a riporter ugyancsak hasonló tartalmú képet tett közzé. Pedig éppenséggel Győrben vagy Kecskeméten is teltház volt.
