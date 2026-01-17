Orbán Viktor: Minden lépcsőn ülnek már

Gombostűt sem lehet leejteni, ez látszik Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzésében, ami Miskolcon a háborúllenes gyűlésen készült. Az élő közvetítés itt érhető el.

Orbán Viktor szerint minden lépcsőn ülnek már, nem túlzás ez a sláger szövegére rímelő megállapítás

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Bohár Dániel, a riporter ugyancsak hasonló tartalmú képet tett közzé. Pedig éppenséggel Győrben vagy Kecskeméten is teltház volt.