orbán viktor

Orbán Viktor: Minden lépcsőn ülnek már

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ha lehet, az eddigieknél is népszerűbbnek bizonyult a háborúellenes gyűlések miskolci állomása. Orbán Viktor és Bohár Dániel posztjain is kivehető a tömeg.
orbán viktorfacebookbohár dániel

Gombostűt sem lehet leejteni, ez látszik Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzésében, ami Miskolcon a háborúllenes gyűlésen készült. Az élő közvetítés itt érhető el.

orbán viktor
Orbán Viktor szerint minden lépcsőn ülnek már, nem túlzás ez a sláger szövegére rímelő megállapítás
Fotó:  Orbán Viktor/Facebook 

Bohár Dániel, a riporter ugyancsak hasonló tartalmú képet tett közzé. Pedig éppenséggel Győrben vagy Kecskeméten is teltház volt.

 

