Ez most a legfontosabb: Menczer Tamás szerint ezen múlik Magyarország jövője

A Fidesz-KDNP szerint egy higgadt, rutinos, tapasztalt vezetőre van szüksége hazánknak.
„Orbán Viktor sajtótájékoztatója után egyértelmű: Magyarország békéjéhez és fejlődéséhez 4 feltételnek teljesülnie kell. Kell egy higgadt, rutinos, tapasztalt vezető, Orbán Viktor”– jelentette ki Menczer Tamás.
A politikus kiemelte,
ki kell maradnunk a háborúból, és meg kell akadályoznunk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, valamint nemet kell mondanunk egy Brüsszel által irányított ukránbarát bábkormányra.
