Ez most a legfontosabb: Menczer Tamás szerint ezen múlik Magyarország jövője

A Fidesz-KDNP szerint egy higgadt, rutinos, tapasztalt vezetőre van szüksége hazánknak.
brüsszel orbán viktor menczer tamás feltétel háború

„Orbán Viktor sajtótájékoztatója után egyértelmű: Magyarország békéjéhez és fejlődéséhez 4 feltételnek teljesülnie kell. Kell egy higgadt, rutinos, tapasztalt vezető, Orbán Viktor”– jelentette ki Menczer Tamás.

Fotó: Polyák Attila
Fotó: Polyák Attila

A politikus kiemelte, 

ki kell maradnunk a háborúból, és meg kell akadályoznunk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, valamint nemet kell mondanunk egy Brüsszel által irányított ukránbarát bábkormányra.

 

