Ezt látni kell: Orbán Viktor kommentekre reagált

Ön szokott kommenteket olvasgatni? – kérdezték Orbán Viktortól a videójában.

Orbán Viktor kommentekre reagált

A miniszterelnök ezt válaszolta:

Kommenteket sose olvasok, de akkor nézzünk meg párat:

Aki békét akar velünk tart.

„Miért nem mentek Moszkvába?” – kérdezte egy kommentelő, amire ezt válaszolta a kormányfő: Hát ott már voltunk, most Miskolcra megyünk.

„Hiába vége van, na de kinek?” – kérdezte egy másik kommentelő, amire ezt válaszolta Orbán Viktor: Ezt majd április 12-én meglátjuk.

Arra a kérdésre, hogy miért megyek Miskolcra, azt tudom mondani, hogy nem a miskolciak jönnek miattam, hanem én megyek a miskolciak miatt Miskolcra

– válaszolta a miniszterelnök.

„Hol van háború Magyarországon?” – kérdezte egy másik kommentelő, amire ezt válaszolta a kormányfő: Azért megyek, hogy ne legyen!

„Repülőrajtjegyeket lehet majd nyerni?” – kérdezte egy következő kommentelő, amire ezt válaszolta Orbán Viktor: igen azt lehet,

a 3 százalékos otthonteremtési hitel már elindult, a 11 százalékos minimálbéremelés már megtörtént idén év elejétől, az édesanyák SZJA-mentessége élethosszig két gyerek fölött már bevezetve

– részletezte a miniszterelnök.