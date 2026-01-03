Orbán Viktor: A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell

Idén a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeltük - írta posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.



Január 1-jétől ezzel minimum 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan. Ez a szám úgy jön ki, hogy a minimálbért keresők számához képest közel háromszor annyian kapják a garantált bérminimumot.

Ezen a ponton érdemes felidézni, 4-4,5 százalék közé várható inflációval számolva (attól függően, hogy velünk marad-e az árrésstop) a 7 és a 11 százalékos emelés pontosan mit is jelent. A számokat összevetve láthatjuk, hogy

a garantált bérminimumnál közel 2-3,

a minimálbérnél pedig 6-7 százalékos reálbér-növekedést jelent a 2026-ra szóló megállapodás.

Az utóbbi mindenképpen szép érték – különösen akkor, ha figyelembe vesszük az elmúlt évek stagnáló gazdaságát, a cégek nehéz helyzetét. Az előbbi nem kiemelkedően magas, de összhangban van az elemzők szerint várható 2-3 százalékos növekedéssel.



A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet

- zárul a miniszterelnök posztja.