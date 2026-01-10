Ezt üzente Alice Weidel a magyaroknak – videó

Hírlevél
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke üzent a Fidesz tisztújító kongresszusának napján Magyarországra. Alice Weidel sok sikert kívánt.
orbán viktor afd alice weidel európai bizottság

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözletemet küldhetem önöknek – kezdte üzenetét Alice Weidel, a német Afd társelnöke, amelyet a Fidesz tisztújító kongresszusának napján küldött.

AfD co-leader Alice Weidel waves to party members and delegates as she stands on the podium to deliver a speech during a two-day convention of far-right Alternative for Germany (AfD) party to establish its new youth organisation at the exhibition halls in Giessen, Germany on November 29, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Alice Weidel nincs jó véleménnyel a német kancellárról és az Európai Bizottság elnökéről - okkal és joggal
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Az önök hazája a szívemhez nőtt – folytatta –, mindezt azért, mivel az elmúlt hónapokban többször járt Magyarországon, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaljon. Szerinte a magyar miniszterelnök az európai országok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt bátran fellépett a tömeges migráció ellen – azóta sincs nyíltan kimondva vagy elismerve, de már találó kifejezés egyfajta tudatos népességcserét emlegetni – ma pedig Ukrajna és Európa békéjéért küzd. Egyetlen más állam vagy kormányfő sem teszi ezt – mutatott rá –, éppen ezért ellenségesen kezelik őt az Európai Unió elitjei. Ám jelen helyzetben megtiszteltetésnek vehető az ellenségeskedés is, mivel az Unió nem áll másból, mint háborús uszításból, megfigyelésből, autokráciából, kéretlen gyámkodásból. A lista folytatható.

A maga részéről Alice Weidel szégyelli német polgártársai, Friedrich Merz és Usrula von der Leyen magatartását, elvesztették az irányt.

Az Afd társelnöke ezek figyelembevételével kívánt sok sikert a Fidesznek a 2026-os választásokra.

 

 

