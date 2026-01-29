Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Január végén érkezik a hathavi fegyverpénz a katonáknak

Január utolsó munkanapján, január 30-án érkezik a hathavi illetménynek megfelelő fegyverpénz az arra jogosult katonák számára – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Január 30-án érkezik a hathavi illetménynek megfelelő fegyverpénz az arra jogosult katonák számára. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a juttatással a kormány a honvédségben szolgálók folyamatos készenlétben végzett, felelősségteljes munkáját és áldozatvállalását ismeri el. Fotó: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közlése szerint a fegyverpénz nem pusztán egyszeri anyagi támogatás

A kormány döntése értelmében 2026-ban összesen mintegy 80 ezer fegyveres, köztük a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái részesülnek a juttatásban.

A tárcavezető a fegyverpénz juttatás kapcsán hangsúlyozta:

Megígértük, betartjuk. Holnap érkezik a hat havi fegyverpénz a katonáknak. A béke törékeny kincsük. A katonák pedig oroszlánrészt vállalnak annak megőrzésében. Megérdemlik az elismerést. A haza számít Önökre és önök is számíthatnak a hazára. Köszönjük a szolgálatot."

A miniszter felidézte, hogy a kormány már 2024 októberében jelezte, 2026-ban ismét biztosítja a hathavi illetménynek megfelelő juttatást, hasonlóan a 2022 februárjában első alkalommal kifizetett fegyverpénzhez.

A fegyverpénz célja, hogy elismerje a katonák szolgálatát, a folyamatos készenlétben végzett munkájukat, valamint azt a felelősségteljes helytállást, amelyet a honvédelem minden területén nap mint nap tanúsítanak"

- közölte a tárcavezető.

A 712/2021. (XII. 20.) kormányrendelet alapján a honvédelmi szervezetek – így a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a rendelkezési állományba tartozók, köztük a más szervnél szolgáló katonák, katonai ügyészek és katonai bírák – hivatásos és szerződéses állományú tagjai egyaránt jogosultak a juttatásra. Újdonság, hogy 2026-tól a honvéd tisztjelöltek is megkapják a fegyverpénzt.

A szolgálati juttatás összege a hathavi alapilletménnyel vagy egyedi illetménnyel egyezik meg. Jogosultak rá mindazok, akiknek szolgálati viszonya 2025. december 31-én fennállt, valamint azok is, akiknek szolgálati jogviszonya 2025 folyamán szolgálatellátással összefüggő sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg. A kormányrendelet ugyanakkor meghatározza azokat az eseteket is, amelyek kizárják a fegyverpénzre való jogosultságot.