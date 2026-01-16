Deák Dániel kőkemény kérdést tett fel Fekete-Győr Andrásnak

Hírlevél
Vajon hogyan van az, hogy amint brüsszeli hátszéllel megjelent Magyar Péter, te egyből beálltál a sorba az ő influenszereként. Kitől és mit kapsz cserébe azért, hogy Magyar Péternek kampányolj? – kérdezte Deák Dániel a bukott momentumos Fekete-Győr Andrástól.
Látom, hogy Fekete-Győr András nála jóval komolyabb és nagyobb kaliberű embereknek osztogatott tippeket az elmúlt napokban – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

A politikai elemző kifejtette:

De mind tudjuk, hogy a magyar emberek nem kíváncsiak egy olyan ember tanácsaira, aki zuhany alatt mosta le az elektromos rollerét, és aki atomerőműnek hívta a napelemet. Viszont van valami, amire kíváncsiak lennének a magyar emberek, András! Mégpedig arra, hogy hogy van az, hogy amint brüsszeli hátszéllel megjelent Magyar Péter, te egyből beálltál a sorba az ő influenszereként. Kitől és mit kapsz cserébe azért, hogy Magyar Péternek kampányolj?

Hozzátette:

Mind tudjuk, hogy a Momentum már megalakulásától kezdve külföldi pénzeket és külföldi támogatást kapott. De vajon miért van az, hogy a külföldről pénzelt Momentum rögtön irányba állt és Magyar Pétert kezdte el támogatni rögtön, ahogy megjelent? 

András! Inkább erre válaszolj: kinek a kérésére és kinek a megrendelésére teszitek mindezt? A magyarok inkább ezt szeretnék tudni. De a kérdés igazából költői: mind tudjuk...”

– írta Deák Dániel a bejegyzésében. 

