Deák Dániel kőkemény kérdést tett fel Fekete-Győr Andrásnak

Látom, hogy Fekete-Győr András nála jóval komolyabb és nagyobb kaliberű embereknek osztogatott tippeket az elmúlt napokban – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.
A politikai elemző kifejtette:
De mind tudjuk, hogy a magyar emberek nem kíváncsiak egy olyan ember tanácsaira, aki zuhany alatt mosta le az elektromos rollerét, és aki atomerőműnek hívta a napelemet. Viszont van valami, amire kíváncsiak lennének a magyar emberek, András! Mégpedig arra, hogy hogy van az, hogy amint brüsszeli hátszéllel megjelent Magyar Péter, te egyből beálltál a sorba az ő influenszereként. Kitől és mit kapsz cserébe azért, hogy Magyar Péternek kampányolj?
Hozzátette:
Mind tudjuk, hogy a Momentum már megalakulásától kezdve külföldi pénzeket és külföldi támogatást kapott. De vajon miért van az, hogy a külföldről pénzelt Momentum rögtön irányba állt és Magyar Pétert kezdte el támogatni rögtön, ahogy megjelent?
András! Inkább erre válaszolj: kinek a kérésére és kinek a megrendelésére teszitek mindezt? A magyarok inkább ezt szeretnék tudni. De a kérdés igazából költői: mind tudjuk...”
– írta Deák Dániel a bejegyzésében.