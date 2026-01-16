Deák Dániel kőkemény kérdést tett fel Fekete-Győr Andrásnak

De mind tudjuk, hogy a magyar emberek nem kíváncsiak egy olyan ember tanácsaira, aki zuhany alatt mosta le az elektromos rollerét, és aki atomerőműnek hívta a napelemet. Viszont van valami, amire kíváncsiak lennének a magyar emberek, András! Mégpedig arra, hogy hogy van az, hogy amint brüsszeli hátszéllel megjelent Magyar Péter, te egyből beálltál a sorba az ő influenszereként. Kitől és mit kapsz cserébe azért, hogy Magyar Péternek kampányolj?