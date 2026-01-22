Feljelentést tett a Kúria elnöke a Tisza-appra regisztrált bírák ügyében

A mai napon tudomásunkra jutott, hogy közérdekű bejelentés alapján a Kúria lefolytatta vizsgálatát a tiszás applikációt használó bírák ügyében, és mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Kúria nem jogosult sem megerősíteni, sem cáfolni azt, hogy a bejelentésében és a sajtóban megjelölt személy azonosítható-e bármely kúriai bíró személyével – írja a Tűzfalcsoport.

Komoly adatbiztonsági és jogi aggályokat vet fel a Tisza Párt „Tisza Világ” néven indított mobilalkalmazása Forrás: Google Play

Fotó: Google Play

Az oknyomozó portál szerint,

a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként azonban megállapítható volt, hogy van olyan kúriai munkatárs, akinek adatai szerepelnek a bejelentésben említett adatbázisban.”

Ezen személy úgy nyilatkozott, hogy nem regisztrált az adatbázishoz köthető applikációban, ezért a Kúria elnöke hivatalból feljelentést tett személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen személlyel szemben, aki az adatokat jogosulatlanul rögzítette az adatbázisban.

Értelmezésünk alapján a Tisza Világ applikáció kapcsán felelős politikusokat is érintheti az esetleges büntetőeljárás. Mivel a birtokunkba került dokumentumból nem derült ki, hogy a legfőbb bírói fórumon egyéb eljárás indult-e az ügyben, ebben a vonatkozásban információink szerint ismételt közérdekű bejelentés érkezhet a Kúriára”

– említették.