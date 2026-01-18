Csöbör Katalin: Egy félnótás parizerhuszár nem sodorhat bele minket egy háborúba

Csöbör Katalin beszédében megemlékezett a Don-kanyarnál 1943 januárjában történt tragédiáról. Azt mondta: a magyar honvédek akkor a legvégsőkig küzdöttek és váltak egy birodalom hódító politikájának áldozatává. Mint mondta, a magyarokat most is egy birodalom – Brüsszel, vagyis az Európai Unió vezetése – fenyegeti, de ezt a kormány nem fogja hagyni.
Meg fogjuk akadályozni, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést, megadóztassák a nyugdíjasokat, megállítsák a béremeléseket, hogy adót emeljenek és azt is, hogy a magyarok pénzét elvegyék és egy idegen háborúba küldjék”
– jelentette ki a képviselő.
Csöbör Katalin úgy fogalmazott, a cél egyértelmű: megőrizni a békét és a fejlődést. Hozzátette,
nem fogják hagyni „egy félnótás parizerhuszárnak sem és egy brüsszeli tiszás bábnak sem, hogy belesodorjon minket egy háborúba”.
A béke a gazdasági növekedés alapfeltétele
Csöbör Katalin a Boonnak kifejtette: büszkék arra, hogy sok ezer munkahelyteremtő beruházás érkezett a térségbe. A járműipar átalakulását történelmi léptékű változásnak nevezte, hozzátéve, hogy Miskolcnak és térségének beruházásokra és munkahelyekre van szüksége. Fontosnak nevezte a határon átnyúló kapcsolatokat, kiemelve a Miskolc–Kassa közötti autópályát, és elmondta, hogy egy gyorsvasút még nagyobb előrelépés lenne.
Április 12-én az a kérdés, meg tudjuk-e őrizni a békét, hiszen ez a fejlődés alapja. Ezért küzdünk Miskolcért, Borsodért és Magyarországért”
– emelte ki Csöbör Katalin.