Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Háborúellenes Gyűlés

Csöbör Katalin: Egy félnótás parizerhuszár nem sodorhat bele minket egy háborúba

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Fidesz–KDNP nem fogja hagyni „egy félnótás parizerhuszárnak sem és egy brüsszeli tiszás bábnak sem, hogy belesodorjon minket egy háborúba”. Erről Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fideszes országgyűlési képviselő beszélt a miskolci Háborúellenes gyűlésen.
Háborúellenes GyűlésCsöbör KatalinTisza PártDigitális Polgári KörFidesz-KDNPparizerMiskolc

Csöbör Katalin beszédében megemlékezett a Don-kanyarnál 1943 januárjában történt tragédiáról. Azt mondta: a magyar honvédek akkor a legvégsőkig küzdöttek és váltak egy birodalom hódító politikájának áldozatává. Mint mondta, a magyarokat most is egy birodalom – Brüsszel, vagyis az Európai Unió vezetése – fenyegeti, de ezt a kormány nem fogja hagyni.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a DPK háborúellenes gyűlésén a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Meg fogjuk akadályozni, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést, megadóztassák a nyugdíjasokat, megállítsák a béremeléseket, hogy adót emeljenek és azt is, hogy a magyarok pénzét elvegyék és egy idegen háborúba küldjék” 

– jelentette ki a képviselő.

Csöbör Katalin úgy fogalmazott, a cél egyértelmű: megőrizni a békét és a fejlődést. Hozzátette, 

nem fogják hagyni „egy félnótás parizerhuszárnak sem és egy brüsszeli tiszás bábnak sem, hogy belesodorjon minket egy háborúba”.

A béke a gazdasági növekedés alapfeltétele

Csöbör Katalin a Boonnak kifejtette: büszkék arra, hogy sok ezer munkahelyteremtő beruházás érkezett a térségbe. A járműipar átalakulását történelmi léptékű változásnak nevezte, hozzátéve, hogy Miskolcnak és térségének beruházásokra és munkahelyekre van szüksége. Fontosnak nevezte a határon átnyúló kapcsolatokat, kiemelve a Miskolc–Kassa közötti autópályát, és elmondta, hogy egy gyorsvasút még nagyobb előrelépés lenne.

Április 12-én az a kérdés, meg tudjuk-e őrizni a békét, hiszen ez a fejlődés alapja. Ezért küzdünk Miskolcért, Borsodért és Magyarországért” 

– emelte ki Csöbör Katalin.

 

