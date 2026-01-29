Felszámolás helyett legalizálná az illegális bevándorlást a brüsszeli elit

A különbséget a Brüsszel által korábban erőltetett, kötelező kvótákon alapuló elosztási mechanizmushoz képest pusztán az jelenti, hogy az új koncepció jogi kiskapuk és részletszabályok útján kísérli meg a migrációpárti agendát rákényszeríteni a tagállami kormányokra – állapítja meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal csütörtöki közleménye.
Egy Brüsszel-párti bábkormány rosszat tenne Magyarországnak
„Mindamellett, hogy a paktum számottevő költségvetési terheket ró a végrehajtása mellett elköteleződő tagországokra,
még súlyos szankciókat is kilátásba helyez a migránsokat be nem fogadó tagállamokkal szemben”
– írják.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal leszögezi: ha egy Brüsszel-párti bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, az új uniós szabályok kritikátlan végrehajtásával hazánk rövid időn belül bevándorlóországgá válna, ami súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől. (A teljes elemzés a hivatal honlapján olvasható.)
Iránytűnek szánják az EU új migrációkezelési stratégiáját
Az Európai Bizottság csütörtökön mutatta be 5 évre szóló menekültügyi és migrációkezelési stratégiáját, amely – a testület közleménye szerint – a következő időszak politikai iránytűjeként szolgál majd.
A közlemény szerint az Európai Unió új fejezetet nyitott a menekültügy kezelésében azzal, hogy megerősítette az EU külső határainak védelmét, határozottabb migrációs diplomáciát folytatott, stratégiai partnerségeket épített ki EU-n kívüli országokkal, valamint elfogadta a migrációs paktumban szereplő reformokat. Ezek az intézkedések az utóbbi években „hozzájárultak az illegális migráció csökkenéséhez és a migráció kezelésének javulásához” – közölte az uniós végrehajtó testület.