Felszámolás helyett legalizálná az illegális bevándorlást a brüsszeli elit

A különbséget a Brüsszel által korábban erőltetett, kötelező kvótákon alapuló elosztási mechanizmushoz képest pusztán az jelenti, hogy az új koncepció jogi kiskapuk és részletszabályok útján kísérli meg a migrációpárti agendát rákényszeríteni a tagállami kormányokra – állapítja meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal csütörtöki közleménye.

Orbán Viktor a 2015-ös röszkei zavargások 10. évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a bevándorlás ügyében Magyarország nem köt kompromisszumot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Egy Brüsszel-párti bábkormány rosszat tenne Magyarországnak

„Mindamellett, hogy a paktum számottevő költségvetési terheket ró a végrehajtása mellett elköteleződő tagországokra,

még súlyos szankciókat is kilátásba helyez a migránsokat be nem fogadó tagállamokkal szemben”

– írják.