Fidesz EP: Magyar Péterék Brüsszel oldalára álltak a Mercosur-szavazáson

A Fidesz EP-képviselőcsoportjának sajtóközleménye szerint az Európai Parlamentben egy rendkívül fontos szavazásra került sor, amelynek rendkívül nagy volt a tétje.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerint az Európai Parlament egyik legfontosabb idei szavazásán egyértelművé vált, ki képviseli a magyar gazdák érdekeit, és ki igazodik Brüsszel politikájához. A brüsszeli Fidesz frakció szerint Magyar Péter és a Tisza Párt a távollétével valójában Ursula von der Leyen és a Mercosur-megállapodás mellé állt

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Fidesz EP: Magyar Péterék a gazdaellenes, háború és migrációpárti Ursula von der Leyen és brüsszeli gazdáik mellé álltak

Megállítjuk a magyar gazdákat tönkretevő Mercosur-megállapodást és annak fő végrehajtóját, Ursula von der Leyent, vagy zöld utat kap Brüsszel gazdaellenes, háború és migrációpárti politikája”.

– írta a brüsszeli Fidesz frakció a közleményében. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a szavazás megmutatta a Tisza Párt és Magyar Péter szavahihetőségét is.

Magyar Péter és a Tisza Párt korábban jelezték, hogy az év egyik legfontosabb szavazásán nem a magyar érdekek oldalára állnak. A Fidesz EP szerint ezt igazolta az, hogy Magyar Péterék nem vettek részt a bizalmatlansági szavazáson, amely Ursula von der Leyen személyéről és politikájáról szólt.

A brüsszeli Fidesz frakció szerint a történtek önmagukért beszélnek.

Aki bármilyen formában támogatta Ursula von der Leyent – akár azzal, hogy nemmel szavazott a bizalmatlansági indítványra, akár tartózkodással, akár a szavazáson való távolmaradással –, az valójában a Mercosur-megállapodást támogatta”

- írta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, amelynek értelmezése alapján ez egyben azt is jelenti, hogy az érintettek a magyar gazdák érdekeivel szemben Brüsszel oldalára álltak.

A közlemény szerint Ursula von der Leyen támogatása nem választható el a brüsszeli háborús politikától és a migrációt ösztönző intézkedésektől sem.

Magyar Péteréknek lehetőségük lett volna egyértelműen kiállni a magyar érdekek, a magyar emberek és a magyar gazdák mellett, ezzel szemben azonban a Brüsszelhez való igazodást választották”.

– hangsúlyozta a Fidesz frakciója, amelynek a végkövetkeztetése szerint a Tisza Párt távolmaradása világossá tette Magyar Péterék pártjának a valódi politikai irányát.

Brüsszel oldalán áll, Brüsszel érdekeit képviseli a magyar érdekekkel, a magyar emberekkel és a magyar gazdákkal szemben”.

– írta a közlemény, amelynek a zárása egyértelműen kiállt Ursula von der Leyennek a Mercosur-megállapodást támogató politikájának az elutasítása mellett.

Mi, a Patrióták és a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja is egyértelműen döntöttünk: a magyar érdeket képviseljük. A gazdaellenes, migráció és háborúpárti brüsszeli politikát képviselő Ursula von der Leyennek mennie kell – és ennek megfelelően szavaztunk”

– írta a Fidesz brüsszeli frakciójának közleménye.



