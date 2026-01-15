Csúnya bukta Magyar Péternek: megjöttek a legfrissebb felmérési eredmények

A Alapjogokért Központ országosan reprezentatív kutatása alapján egy most vasárnapi választáson a Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazók 49 százaléka támogatná, míg Magyar Péter pártja 41 százalékon állna. Az elmúlt hónapban érdemi elmozdulás nem történt, a kormánypártok 8 százalékpontos előnye állandósult.
A trendek a kormánypártoknak kedveznek
A kutatás szerint a Fidesz-KDNP az őszi szezon kezdete óta stabilizálta vezető pozícióját, előnyét az akkori 5 százalékpontról közel a duplájára növelte. A Tisza Párt támogatottsága ezzel szemben 40–42 százalék között ingadozott, ami arra utal, hogy az év eleje sem hozott áttörést nekik.
A választók egyre inkább a kiszámíthatóság felé mozdulnak, sokak szerint a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a kockázatos alternatíva.
Biztonság kontra bizonytalanság
Az Alapjogokért Központ értékelése szerint a kormánypárti előny mögött a nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szavazók aktivizálódása áll: békét, a migrációs paktum elutasítását, rezsicsökkentést és a családtámogatások megőrzését várják el. Ezzel szemben a Tisza programjában több vitatott elem is megjelent. Maga az ellenzéki oldal fogalmazott így korábban:
Nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
Ez a kijelentés sok választó számára a bizonytalanság érzetét erősíti, érthető módon.
A januári adatfelvétel alapján a parlamentbe a két nagy tömbön kívül csak a Mi Hazánk jutna be 6 százalékkal. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció egyaránt 2 százalékon áll, így jelenleg a küszöb alatt maradnának. A teljes kutatást itt tekintheti meg.