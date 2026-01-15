Csúnya bukta Magyar Péternek: megjöttek a legfrissebb felmérési eredmények

Biztonság kontra bizonytalanság

Az Alapjogokért Központ értékelése szerint a kormánypárti előny mögött a nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szavazók aktivizálódása áll: békét, a migrációs paktum elutasítását, rezsicsökkentést és a családtámogatások megőrzését várják el. Ezzel szemben a Tisza programjában több vitatott elem is megjelent. Maga az ellenzéki oldal fogalmazott így korábban:

Nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

Ez a kijelentés sok választó számára a bizonytalanság érzetét erősíti, érthető módon.

A grafikon jól mutatja, hogy a Fidesz-KDNP orrhosszal vezet a Tisza, és testhosszal a többi párt előtt (Forrás: Alapjogokért.hu)

A januári adatfelvétel alapján a parlamentbe a két nagy tömbön kívül csak a Mi Hazánk jutna be 6 százalékkal. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció egyaránt 2 százalékon áll, így jelenleg a küszöb alatt maradnának. A teljes kutatást itt tekintheti meg.