Látványos rendezvénnyel startol ma a Fidesz – így fordul rá a kormánypárt a választásokra

Látványos keretek között indítja 2026-os választási kampányát a Fidesz Magyar Polgári Párt: a nagyobbik kormányerő a Hungexpón rendezi tisztújító kongresszusát.

Látványos kampányindító kongresszussal startol ma a Fidesz a Hugexpón (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:

Kövér László, az Országgyűlés elnöke,

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes;

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik.

A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet.

Az esemény egyben kampányindítóként is szolgál a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz és a KDNP számára.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón az egyéni jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem kell meglepetésekre számítani.

A 106 egyéni körzet nagy többségében ismert a jelöltünk, az a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson a színpadon is ott legyen mindenki. De olyan nagy meglepetést ez nem fog okozni, hiszen legutóbb (2022-ben) is a 106 egyéni körzet [többségében] fideszesek nyertek, és akik nyertek, azok nagy része marad is”

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Budapesten már tudjuk, kik a kormánypártok arcai

Kedden bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz és a KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető mellett Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is felszólalt.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten”

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormánypárt jelöltjei rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket; és amit vállalnak, azt teljesítik.

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon”

– szögezte le a miniszterelnök.