Látványos rendezvénnyel startol ma a Fidesz – így fordul rá a kormánypárt a választásokra

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Nagyszabású rendezvényre, tisztújító kongresszusra készül ma a nagyobbik kormánypárt. A budapesti Hungexpón tartandó eseményen a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.
Látványos keretek között indítja 2026-os választási kampányát a Fidesz Magyar Polgári Párt: a nagyobbik kormányerő a Hungexpón rendezi tisztújító kongresszusát.

A Fidesz kongresszusa 2021-ben (Fotó: Havran Zoltán) kampány
Látványos kampányindító kongresszussal startol ma a Fidesz a Hugexpón (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:

  • Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
  • Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes; 
  • Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, 
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 
  • Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője 
  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
  • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik. 

A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. 

Az esemény egyben kampányindítóként is szolgál a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz és a KDNP számára. 

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón az egyéni jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem kell meglepetésekre számítani.

A 106 egyéni körzet nagy többségében ismert a jelöltünk, az a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson a színpadon is ott legyen mindenki. De olyan nagy meglepetést ez nem fog okozni, hiszen legutóbb (2022-ben) is a 106 egyéni körzet [többségében] fideszesek nyertek, és akik nyertek, azok nagy része marad is”

– fogalmazott Gulyás Gergely. 

Budapesten már tudjuk, kik a kormánypártok arcai

Kedden bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz és a KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető mellett Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is felszólalt.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten”

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormánypárt jelöltjei rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket; és amit vállalnak, azt teljesítik. 

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon”

– szögezte le a miniszterelnök. 

Fotó: Magyar Nemzet

A Fidesz fővárosi jelöltjei a legutóbbi Kormányinfón is szóba kerültek. Kiderült ugyanis, hogy Budapesten csak négyen indulnak újra a 2022-es egyéni jelöltek közül, ami egybevág a miniszterelnök által beharangozott generációváltással.

Meg lehet közelíteni a generációváltás szempontjából, de nagyobb jelentősége van annak, hogy Budapest egy nehezebb közeg a Fidesz számára

– magyarázta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy a fővárosban legutóbb csak egy körzetben tudtak nyerni, szemben a vidéki sikerekkel.

A fővárosi kerületeken túl maradó 88 választókerületében összesen két helyen veszítettünk, vagy maximum három helyen. Mivel Budapesten vesztes jelöltjeink voltak, így ott a cserearány nyilván magasabb

– részletezte. Hozzátette: az is igaz, hogy a jelöltek többsége már fiatalabb, a következő generációhoz tartozik.

Orbán: A kongresszus bajtársi találkozó is egyben

A legutóbbi Fidesz kongresszust egyébként 2023. novemberében tartották, ami akkor egy tisztújító gyűlés volt. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is. Emellett a kongresszuson megválasztották a párt bizottságainak vezetőit és tagjait is.

A kongresszus mindig bajtársi találkozó. Összeszedelőzködés az előttünk álló választásokra, ám jó alkalom arra is, hogy a politikai és kormányzati munka mélyebb összefüggéseiről lehessen beszélni

– fogalmazott a három évvel ezelőtti kongresszuson Orbán Viktor. Mint mondta, Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, a migrációnak, a genderpropagandának, Ukrajna előkészítés nélküli uniós tagságának, a kommunista tüneteket mutató zöldideológiáknak, ahogy a Brüsszelből és Washingtonból támadó Soros-birodalomnak is.

 

