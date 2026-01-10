Látványos rendezvénnyel startol ma a Fidesz – így fordul rá a kormánypárt a választásokra

Látványos keretek között indítja 2026-os választási kampányát a Fidesz Magyar Polgári Párt: a nagyobbik kormányerő a Hungexpón rendezi tisztújító kongresszusát.
A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:
- Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
- Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes;
- Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
- Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
- Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
- Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik.
A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet.
Az esemény egyben kampányindítóként is szolgál a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz és a KDNP számára.
Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón az egyéni jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem kell meglepetésekre számítani.
A 106 egyéni körzet nagy többségében ismert a jelöltünk, az a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson a színpadon is ott legyen mindenki. De olyan nagy meglepetést ez nem fog okozni, hiszen legutóbb (2022-ben) is a 106 egyéni körzet [többségében] fideszesek nyertek, és akik nyertek, azok nagy része marad is”
– fogalmazott Gulyás Gergely.
Budapesten már tudjuk, kik a kormánypártok arcai
Kedden bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz és a KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető mellett Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is felszólalt.
Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten”
– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormánypárt jelöltjei rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket; és amit vállalnak, azt teljesítik.
Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon”
– szögezte le a miniszterelnök.
A Fidesz fővárosi jelöltjei a legutóbbi Kormányinfón is szóba kerültek. Kiderült ugyanis, hogy Budapesten csak négyen indulnak újra a 2022-es egyéni jelöltek közül, ami egybevág a miniszterelnök által beharangozott generációváltással.
Meg lehet közelíteni a generációváltás szempontjából, de nagyobb jelentősége van annak, hogy Budapest egy nehezebb közeg a Fidesz számára”
– magyarázta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy a fővárosban legutóbb csak egy körzetben tudtak nyerni, szemben a vidéki sikerekkel.
A fővárosi kerületeken túl maradó 88 választókerületében összesen két helyen veszítettünk, vagy maximum három helyen. Mivel Budapesten vesztes jelöltjeink voltak, így ott a cserearány nyilván magasabb”
– részletezte. Hozzátette: az is igaz, hogy a jelöltek többsége már fiatalabb, a következő generációhoz tartozik.
Orbán: A kongresszus bajtársi találkozó is egyben
A legutóbbi Fidesz kongresszust egyébként 2023. novemberében tartották, ami akkor egy tisztújító gyűlés volt. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is. Emellett a kongresszuson megválasztották a párt bizottságainak vezetőit és tagjait is.
A kongresszus mindig bajtársi találkozó. Összeszedelőzködés az előttünk álló választásokra, ám jó alkalom arra is, hogy a politikai és kormányzati munka mélyebb összefüggéseiről lehessen beszélni
– fogalmazott a három évvel ezelőtti kongresszuson Orbán Viktor. Mint mondta, Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, a migrációnak, a genderpropagandának, Ukrajna előkészítés nélküli uniós tagságának, a kommunista tüneteket mutató zöldideológiáknak, ahogy a Brüsszelből és Washingtonból támadó Soros-birodalomnak is.