Mráz Ágoston Sámuel: A Fidesz a politikában olimpiai bajnok, de a győzelemhez kőkemény munka kell

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: a társadalom változik és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, „a 41 képviselő nagyjából 40 százaléka az egyéni választókerületeknek”, 65 képviselő régi harcosként megmaradt – jegyezte meg.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszédet mond egy magyar-német gazdasági rendezvényen Budapesten, 2025. szeptember 30-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Fotó: Purger Tamás / MTI

Terepen is el kell végezni a munkát

Az igazgató az új képviselőjelöltek kiválasztásáról azt mondta, helyben nem ismeretlenek, országos ismertségükre most adódik esély. „Kipróbált emberekről van szó, akik a helyi politikában polgármesterként, alpolgármesterként, főispánként már bizonyítottak, a helyi kapcsolatrendszerük, ismertségük, munkájuk eredménye látható" – mutatott rá.

Úgy vélte, erre lehet építeni egy egyéni választókerületi karriert, hiszen egyéni választókerületi jelöltet nem Budapestről küldenek oda, mint ahogy ezt számos baloldali párt tette a múltban, a jelöltnek helyben beágyazott személynek kell lennie, aki képes több száz ember mozgósítására a kampányában, és tudja, milyen problémák foglalkoztatják a helyben élőket.

Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte, egy olimpiai bajnoknak minden versenyen jól kell teljesítenie, és igaz, hogy a Fidesz a politikában olimpiai bajnok, de ettől még minden egyes választást kőkemény munkával, helyi aktivitással, fáradhatatlan 0-24 órás akciózással meg kell nyernie, és most, a digitalizáció korában már nemcsak az offline, hanem az online térben is. Hozzátette:

attól, hogy a Fidesz egészen biztosan egy húzó márkanév, és Orbán Viktor meghatározó személyisége a választói döntésnek, helyben még „el kell végezni a melót."

Résztvevők a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Magabiztosság és megbízhatóság

Az igazgató a digitalizáció és a politika összefüggésében felhívta a figyelmet arra, hogy ma már nem tud sikeres politikus lenni az, aki nem érti a digitalizáció lényegét, de aki csak a digitális térben van jelen, nem tudja megszólítani a választóknak azon széles táborát, ahol vannak „digitális nomádok".

Mráz Ágoston Sámuel a Fidesz szombaton tartott 31. kongresszusáról azt mondta: egy különösen nagy seregszemlét lehetett látni, amelynek az volt az üzenete, hogy „a Fidesz igazából az úttörője volt egy új nemzetközi mozgalomnak, egy konzervatív lázadásnak", és ezt a küzdelmet Orbán Viktor immár 16 éve vezeti, „szép lassan" sokan csatlakoztak hozzá.