Nem akarunk mást, csak azok maradni, akik vagyunk - a Fidesz kongresszusa élőben 

Kövér László: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll
A Fidesz kongresszusának első felszólalója Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt. A házelnök azzal kezdte beszédét:
„Ma azért jöttünk össze, hogy szemügyre vegyük, áprilisban kik szállnak majd harcba és megfontoljuk, hogy miért. Most 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlunk Önök és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül
41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal.
Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy
Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, melyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor.”
Kövér László hozzátette: szó szerint és nagybetűkkel írva, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk, ami legalább három dolgot jelenthet. Ezzel kapcsolatban a házelnök elmondta:
Elveszíthetjük mindazt, amit anyagi értelemben az elmúlt 4, az elmúlt 16 vagy akár a rendszerváltoztatás kezdete óta eltelt 36 esztendő alatt elértünk, amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk.
A házelnök hozzátette, hogy aggodalmunk azért jogos, mert baloldali programmal készül a Tisza párt, ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza Pártot támogató, kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők és politikusok.
Másodsorban
elveszíthetjük a három és fél évtizede visszanyert szabadságunkat, a demokráciát, a jogállamot és a szuverenitásunkat
– tette hozzá, majd így fogalmazott ezzel kapcsolatban:
„E tekintetben sem hagyna kétséget „Peter Magyarnak” és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem pedig a tettei viselkedése afelől, hogy
miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, sajtószabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.”
Kövér László hangsúlyozta:
Elveszíthetjük életmódunkat, kultúránkat, önmagunk meghatározásának és gyermekeink nevelésének szabadságát.”
Rámutatott, hogy hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja „alárendelt tartományokká degradálni” az Európai Unió „elvben” egyenrangú és független tagállamait.
A házelnök a háborúval kapcsolatban megjegyezte:
„Ukrajnában már fegyverekkel, Magyarország és az európai emberek ellen még csak politikai és gazdasági eszközökkel, de ugyanaz a háború zajlik,
aminek egy a célja a nemzetek érdekeit képviselni hivatott és törekvő állami közhatalom megtörése és alárendelése azoknak az immár globális hatókörű gazdasági és pénzügyi erőcsoportoknak és hálózataiknak, melyek semmiféle demokratikus legitimációval nem rendelkeznek”
Kövér László arra is rámutatott, hogy ha mindez így áll, akkor logikus a kérdés
egy akkora ország, mint a miénk, vajon győzhet-e az ellene folyó hibrid háborúban,
hogy ne váljon Ukrajnához hasonlóan áldozatává egy olyan proxy háborúnak, amit valódi pusztító fegyverekkel vívnak.
Kövér László leszögezte, nem akarunk mást, mint azok maradni, akik vagyunk.
Ehhez pedig a segítség az, hogy az igazság és a jog mellettünk áll.
„Ha elég bölcsek és állhatatosak leszünk, akkor európai és tengerentúli patrióta társainkkal összefogva elegendő erőnk is lesz. Végső soron pedig hinnünk kell abban, amibe Pál apostol nyomán Bethlen Gábor is reményét vetette,
ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Cikkünk frissül…
Kocsis Máté: A magyar politika csillámpónija a Momentum
Kocsis Máté a Tisza Párt jellemzését és támogatói bemutatását vette górcső alá:
„A szellemi olimpikonok ma már Magyar Pétert támogatják, és ha már szóba hoztam őt,
azt sem tudtuk például, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait”
– hívta fel a figyelmet.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy ő volt az,
aki cserében lemondana egy kis szuverenitásról,
megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.
Rámutatott arra is, hogy
ugyan azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti.”
Azt is bejelentette, hogy a béketárgyalások helyszínéül tulajdonképpen ő javasolta Budapestet egy platós kocsiról, amit persze Donald Trump és Vlagyimir Putyin fegyelmezetten tudomásul vett.
„Azt meg végképp nem láthattuk előre, hogy a Tisza felépít egy teljesen
új, fiatalos és tiszta politikai csapatot Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval,
aki titeket pestisesnek hív, a devizahitelező Surányi Györggyel, az örök fiatal Lendvai Ildikóval, cenzorral, a libás Bajnai Gordonnal, aki most ismét a datadatos hálózattal száll majd be, az adóemeléses programíró Lengyel Lászlóval”
– mondta Kocsis.
Fidesz kongresszus: ez várható az eseményen
A kongresszuson a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.