Nem akarunk mást, csak azok maradni, akik vagyunk - a Fidesz kongresszusa élőben 

Kövér László: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll

A Fidesz kongresszusának első felszólalója Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt. A házelnök azzal kezdte beszédét:

„Ma azért jöttünk össze, hogy szemügyre vegyük, áprilisban kik szállnak majd harcba és megfontoljuk, hogy miért. Most 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlunk Önök és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül

41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal.

Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy

Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, melyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor.”

Kövér László hozzátette: szó szerint és nagybetűkkel írva, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk, ami legalább három dolgot jelenthet. Ezzel kapcsolatban a házelnök elmondta:

Elveszíthetjük mindazt, amit anyagi értelemben az elmúlt 4, az elmúlt 16 vagy akár a rendszerváltoztatás kezdete óta eltelt 36 esztendő alatt elértünk, amiért megdolgoztunk, amiért megszenvedtünk.

A házelnök hozzátette, hogy aggodalmunk azért jogos, mert baloldali programmal készül a Tisza párt, ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza Pártot támogató, kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők és politikusok.

Másodsorban

elveszíthetjük a három és fél évtizede visszanyert szabadságunkat, a demokráciát, a jogállamot és a szuverenitásunkat

– tette hozzá, majd így fogalmazott ezzel kapcsolatban:

„E tekintetben sem hagyna kétséget „Peter Magyarnak” és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem pedig a tettei viselkedése afelől, hogy

miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, sajtószabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.”

Kövér László hangsúlyozta:

Elveszíthetjük életmódunkat, kultúránkat, önmagunk meghatározásának és gyermekeink nevelésének szabadságát.”

Rámutatott, hogy hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja „alárendelt tartományokká degradálni” az Európai Unió „elvben” egyenrangú és független tagállamait.