Világszintű támogatás Orbán Viktornak – vezető politikusok sora üzent a Fidesz kongresszusára

A Fidesz 31. kongresszusa alkalmából kormány- és államfők, valamint Európa és a tengerentúl meghatározó patrióta vezetői egyenként, hangsúlyos üzenetekben méltatták a magyar miniszterelnök politikáját, Magyarország valamint a Fidesz szerepét és a szuverenista politikai irányvonal nemzetközi jelentőségét.

Ritkán látható, erős nemzetközi jobboldali politikai erőtér rajzolódott ki a Fidesz 31. kongresszusán amikor a világ számos vezető politikusa videóüzenetben állt ki Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Kormány- és államfők, valamint Európa meghatározó patrióta vezetői egybehangzóan úgy méltatták Magyarország miniszterelnökét, a Fidesz elnökét, mint a szuverenitás, a biztonság és a józan ész politikájának egyik legfontosabb nemzetközi képviselőjét. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A világ patrióta vezetői egységesen kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A budapesti kongresszus egyértelműen világpolitikai dimenziót kapott: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Herbert Kickl, Alice Weidel, Andrej Babiš, Santiago Abascal, Mateusz Morawiecki, Aleksandar Vučić, Benjamin Netanjahu és Javier Milei is üzenetet küldött. A felszólalások közös nevezője az volt, hogy Magyarország ma a nemzeti szuverenitás és a normalitás egyik utolsó bástyája Európában, Orbán Viktor pedig ennek a politikának a megtestesítője.

A Fidesz 31. kongresszusára érkezett videóüzenetek azt az egyértelmű képet rajzolták ki, hogy

Orbán Viktor a globális patrióta, szuverenista nemzetközi politikai hálózat egyik kulcsszereplője, Magyarország pedig nem egy elszigetelt, magányos nemzet, hanem egy olyan, sok szövetségessel bíró, világszerte irányt mutatónak tekintett ország, amely komoly résztvevője a világpolitikai történéseknek.

A megszólalások közös üzenete szerint veszélyes időkben a stabilitás, a bátorság és a nemzeti érdekekhez való hűség tesz egy vezetőt valódi államférfivá.



Benjamin Netanjahu: „Viktor kiemelkedő államférfi”

Az egyik legerősebb és legnagyobb nemzetközi súlyú üzenetet Izrael miniszterelnöke küldte. Benjamin Netanjahu hangsúlyozta, hogy veszélyes és bizonytalan korszakban élünk, amikor a biztonság már nem adottság, hanem folyamatosan megvédendő érték.

A biztonság korántsem magától értetődő. Meg kell küzdeni érte és folyamatosan védeni kell”

- fogalmazott, majd hozzátette:

Ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, hazájukat feltétel nélkül szerető vezetők szükségesek."

Netanjahu szerint Orbán Viktor pontosan ilyen vezető:

Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját és a népét.”

Kiemelte a magyar–izraeli kapcsolatok különleges jellegét is, hangsúlyozva a kölcsönös tiszteletet és a nemzeti jogok védelmét a nemzetközi porondon.