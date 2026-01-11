Világszintű támogatás Orbán Viktornak – vezető politikusok sora üzent a Fidesz kongresszusára

A Fidesz 31. kongresszusa alkalmából kormány- és államfők, valamint Európa és a tengerentúl meghatározó patrióta vezetői egyenként, hangsúlyos üzenetekben méltatták a magyar miniszterelnök politikáját, Magyarország valamint a Fidesz szerepét és a szuverenista politikai irányvonal nemzetközi jelentőségét.
A világ patrióta vezetői egységesen kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett
A budapesti kongresszus egyértelműen világpolitikai dimenziót kapott: Matteo Salvini, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Herbert Kickl, Alice Weidel, Andrej Babiš, Santiago Abascal, Mateusz Morawiecki, Aleksandar Vučić, Benjamin Netanjahu és Javier Milei is üzenetet küldött. A felszólalások közös nevezője az volt, hogy Magyarország ma a nemzeti szuverenitás és a normalitás egyik utolsó bástyája Európában, Orbán Viktor pedig ennek a politikának a megtestesítője.
A Fidesz 31. kongresszusára érkezett videóüzenetek azt az egyértelmű képet rajzolták ki, hogy
Orbán Viktor a globális patrióta, szuverenista nemzetközi politikai hálózat egyik kulcsszereplője, Magyarország pedig nem egy elszigetelt, magányos nemzet, hanem egy olyan, sok szövetségessel bíró, világszerte irányt mutatónak tekintett ország, amely komoly résztvevője a világpolitikai történéseknek.
A megszólalások közös üzenete szerint veszélyes időkben a stabilitás, a bátorság és a nemzeti érdekekhez való hűség tesz egy vezetőt valódi államférfivá.
Benjamin Netanjahu: „Viktor kiemelkedő államférfi”
Az egyik legerősebb és legnagyobb nemzetközi súlyú üzenetet Izrael miniszterelnöke küldte. Benjamin Netanjahu hangsúlyozta, hogy veszélyes és bizonytalan korszakban élünk, amikor a biztonság már nem adottság, hanem folyamatosan megvédendő érték.
A biztonság korántsem magától értetődő. Meg kell küzdeni érte és folyamatosan védeni kell”
- fogalmazott, majd hozzátette:
Ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, hazájukat feltétel nélkül szerető vezetők szükségesek."
Netanjahu szerint Orbán Viktor pontosan ilyen vezető:
Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját és a népét.”
Kiemelte a magyar–izraeli kapcsolatok különleges jellegét is, hangsúlyozva a kölcsönös tiszteletet és a nemzeti jogok védelmét a nemzetközi porondon.
Aleksandar Vučić: történelmi csúcson a magyar–szerb kapcsolatok
Aleksandar Vučić szerint Magyarország és Szerbia együttműködése történelmi csúcsponton áll, és ez döntően Orbán Viktor következetes, elkötelezett munkájának köszönhető.
Egész történelmünk során most a legjobb az együttműködésünk”
- mondta, majd hozzátette:
Orbán Viktor nemcsak kétoldalú viszonylatban, hanem a nemzetközi politikában is kiemelkedő szerepet játszik."
Vučić külön hangsúlyozta, hogy:
Senki sem tudta rávenni sem Orbán Viktort, sem a Fideszt arra, hogy a magyar nemzeti érdekekkel szembemenjenek.”
A szerb elnök a magyar kormányfőt bátor, tisztességes, méltóságteljes vezetőnek nevezte, aki tudja, hogyan kell egy országot irányítani.
Giorgia Meloni: közös értékek Európájáért
Giorgia Meloni üzenete az értékalapú szövetségre helyezte a hangsúlyt. Mint mondta:
Magyarország és Olaszország azért érti meg mindig egymást, mert magasabb rendű közös értékek kötik össze őket.
- A nemzeti szuverenitás tisztelete,
- a kulturális és vallási gyökerek megőrzése,
- a határok és a biztonság védelme,
- valamint a család mint a társadalom alapegysége."
Meloni emellett bírálta az európai túlszabályozást és az ideológiai alapú „zöld agymosást”, hangsúlyozva, hogy "ezek Európa valódi alapértékei”, és reményét fejezte ki, hogy Magyarországon ezek továbbra is irányt mutatnak.
Andrej Babiš: „Európa egyik legjelentősebb politikusa”
Andrej Babiš a Fideszt „igazán nagyszerű csapatnak” nevezte, Orbán Viktort pedig Európa egyik legjelentősebb politikusaként jellemezte.
Kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök világszerte kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és hiteles politikai karriert tudhat maga mögött.
Orbán Viktor mindig, minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért küzd”
- mondta, hangsúlyozva, hogy a magyar kormányfő tanácsai számára is iránymutatóak voltak az európai politikai küzdelmekben.
Javier Milei: „A nyugati világ bástyája”
Az egyik legmarkánsabb hangvételű üzenetet Argentína elnöke küldte. Javier Milei szerint:
Orbán Viktor Magyarországból megalkotta a nyugati világ bástyáját egy olyan Európában, amelyet egyre inkább elnyel a sötétség.”
A két országot lelki értelemben testvérnemzetnek nevezte, mivel mindkettő megtapasztalta a szocializmus szabadságellenes természetét.
Elszántan támogatom Orbán Viktort és a Fideszt abban a harcban, hogy megvédjék a nyugati világ örökségét”
- fogalmazott, majd jellegzetes zárómondatával fejezte be üzenetét:
Éljen a szabadság, a fenébe is!”
Alice Weidel: „Európának szüksége van Orbán Viktorra”
Alice Weidel szerint Orbán Viktor az európai államok szuverenitásának és szabadságának garanciája.
Felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt Magyarország bátran szembeszállt a tömeges migrációval, ma pedig következetesen a béke mellett áll ki.
Európának szüksége van Orbán Viktorra”
- jelentette ki, hozzátéve, hogy minden szuverenista politikai erő érdekelt Orbán Viktor újabb győzelmében.
Marine Le Pen: "A nemzetek Európájának reménye"
Marine Le Pen üzenete szerint Orbán Viktor „kivételes intelligenciával és rendíthetetlen kitartással” rendelkezik.
Úgy fogalmazott:
Olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a nemzetek és a szuverén népek védelmezői egyre nagyobb sikereket aratnak Európában.”
A francia jobboldali vezető a beszédét végül azzal az maráns politikai üzenettel zárta, hogy:
Éljen Magyarország, éljen a Fidesz, és győzedelmeskedjen a nemzetek Európája!”
Matteo Salvini: „Ha békét akarsz, szavazz a Fideszre”
Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a Fidesz és az olasz Liga nemcsak szövetségesek, hanem barátok.
Kiemelte, hogy közösen mutatták meg, létezik alternatíva az uniós diktátumokkal szemben, és különbséget tett Európa és az Európai Unió között.
Túl sokan beszélik a háború nyelvét, mi a béke nyelvén szólunk”
- mondta, majd azzal az üzenettel zárta, hogy:
Ha békét akarsz, szavazz a Fideszre.”
Herbert Kickl: "Magyarország az erős nemzetállamok példája"
Herbert Kickl szerint Orbán Viktor vezetésével Magyarország az erős és bátor nemzetállamok közé tartozik, amelyek nem hajbókolnak a globalista elvárások előtt.
Külön kiemelte a migráció kérdését, amelyben Magyarország következetesen rámutatott az európai politika tévútjaira.
Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország továbbra is az erősek és bátrak útján járjon”
- fogalmazott az osztrák politikus.
Mateusz Morawiecki: "Orbán Viktor a normalitás pillére"
Mateusz Morawiecki szerint a bizonytalan időkben erőre és egységre van szükség.
Úgy fogalmazott:
Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak, a gazdasági növekedésnek és Európa visszatérésének a normalitáshoz.”