Szenzációs képeken a Fidesz kongresszusa

A Hungexpón tartja jelöltállító kongresszusát a Fidesz, ahol a következő választás tétjét állították a középpontba. A rendezvény üzenete egyértelmű: ritkán múlt ennyi azon, hova kerül az „X” a szavazólapon.
A nagyszabású Fidesz-kongresszuson várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségét is megerősítik, miközben bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A Fidesz jelöltállító eseménye egyben kampánynyitány is, ahol a párt vezetése és jelöltjei világossá tették: a következő választás súlya minden eddiginél nagyobb. Az eseményt többek közt Kocsis Máté, Kövér László és Koncz Zsófia beszéde is színesíti.
Galéria: Látványos képeken a Fidesz 2026-os kongresszusa
Résztvevők gyülekeznek a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón
