Szenzációs képeken a Fidesz kongresszusa

A nagyszabású Fidesz-kongresszuson várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségét is megerősítik, miközben bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A Fidesz jelöltállító eseménye egyben kampánynyitány is, ahol a párt vezetése és jelöltjei világossá tették: a következő választás súlya minden eddiginél nagyobb. Az eseményt többek közt Kocsis Máté, Kövér László és Koncz Zsófia beszéde is színesíti.