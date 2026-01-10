Szenzációs képeken a Fidesz kongresszusa

Hírlevél
A Hungexpón tartja jelöltállító kongresszusát a Fidesz, ahol a következő választás tétjét állították a középpontba. A rendezvény üzenete egyértelmű: ritkán múlt ennyi azon, hova kerül az „X” a szavazólapon.
orbán viktorFidesz Kongresszusgaléria

A nagyszabású Fidesz-kongresszuson várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségét is megerősítik, miközben bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A Fidesz jelöltállító eseménye egyben kampánynyitány is, ahol a párt vezetése és jelöltjei világossá tették: a következő választás súlya minden eddiginél nagyobb. Az eseményt többek közt Kocsis Máté, Kövér László és Koncz Zsófia beszéde is színesíti.

Kövér László: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll

Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10.
