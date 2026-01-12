Nemzedékváltás a Fidesznél: a társadalom is változik, a legerősebb pártnak is változnia kell

Nemzedékváltási folyamat. A társadalom is változik, ezért a legerősebb pártnak is változnia kell. Erre utalt a miniszterelnök is, amikor arról beszélt, hogy állandóan meg kell újítani az eklézsiát – idézte az Index.hu Mráz Ágoston Sámuel szavait. A Nézőpont Intézet vezetője azzal folytatta: negyvenegy új jelölt se nem sok, se nem kevés, pont annyi, amennyi azt az érzetet kelti, hogy a Fidesz nem elöregedett párt, hanem a fiatalok és idősebbek együttműködésén alapul.

A Fidesz jelöltjei higgadt, magabiztos, tapasztalt emberek, akik által a magyarok békében és biztonságban élhetnek (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)

Mint arról beszámoltunk, szombaton tartott pártkongresszust a Fidesz, ahol kiderült, hogy a 106 egyéni választókerületből negyvenegyben új jelöltet indítanak a kormánypártok.

A kormányfő szerint a jelöltjeik higgadt, magabiztos, tapasztalt emberek, akikre a magyaroknak szüksége van, hogy békében és biztonságban élhessen.

Mráz Ágoston Sámuel szerint Orbán Viktor beszédének fő üzenete az, hogy a választóknak inkább a már bevált formulát kellene választaniuk. A videóüzenetben bejelentkezett politikusokkal pedig az elszigetelődésről szóló vádakat próbálta megcáfolni.

Zemplényi Lili Naómi, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a Fidesz kongresszusa egy „sikeres erődemonstráció” volt. Az EP jobboldali politikusainak bejelentkezései Zemplényi értelmezése szerint megmutatták a Fidesz „nemzetközi erejét, kapcsolati tőkéjét”, de még a kormányzóképességét is.

Lakner Zoltán, politológus-újságíró a kongresszussal kapcsolatban Orbán Viktor egyik mondatát emelte ki Facebook-oldalán: „Összevissza lehet mindenről hazudozni. A digitalizációval minden eddiginél gyorsabban elterjednek az álhírek, a megtévesztés és a csalás. A magyar politikában is így van ez.” Majd hozzátette: „Ő csak tudja.”

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet elemzője Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetének fontosságát emelte ki a Fidesz szombati eseményével kapcsolatban a Facebook-oldalán. A kongresszuson Meloni videóüzenetének vetítésével hangsúlyozták a személyes és politikai kapcsolat jelentőségét Orbán Viktorral. Szerinte az olasz kormányfő szűk politikai mozgástérben képviseli az olasz érdekeket, és az olasz baloldal nyomása ellenére fenntartotta kapcsolatait Orbánnal, ami a szövetséget erősíti, miközben Orbán más, párbeszédre nyitott európai politikusokkal és a Patrióta-szövetségekkel mélyíti együttműködését.