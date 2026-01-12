Itt a legújabb felmérés, állandósult a Fidesz előnye

Lényegében nem mozdultak meg a karácsonyi szünetben pártpreferenciák, ezzel pedig állandósulni látszik a kormánypárt előnye – adta hírül az Origonak eljuttatott elemzésében a Nézőpont Intézet. Közleményükben emlékeztettek, a Fidesz a tisztújító kongresszusán a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint tovább nőtt a Fidesz előnye (Forrás: Nézőpont Intézet)

Mint írták, a kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját.

Ezzel szemben a TISZA Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan

– emelték ki.

Állandósult Fidesz tábora, három százalékon a DK

A közleményben felidézték, a tiszás képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát. A kormány rendpárti válasza és a politikusi érintett hiánya sem kedvezett a Tisza Párt politikai haszonszerzési kísérletének. Nem tett jót a párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem. A volt miniszterelnök ma is sok szálon kötődik az ellenzékhez, népszerűsége azonban nagyon alacsony. Csupán a választók 13 százaléka szimpatizál vele, 56 százalékuk azonban nem (11 százalék nem is ismeri).

A Tisza Párt kampányának nem tett jót Bajnai Gordon bejelentkezése (Forrás: Nézőpont Intézet)

Ezek alapján érthető, hogy a pártverseny állása lényegében nem változott, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt

– emelte ki a Nézőpont, felidézve, december közepi felmérésükben a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

Legfrissebb elemzésük szerint egy „most vasárnapi” választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a küszöb alá csökkent.