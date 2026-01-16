Megjött a legújabb kutatás eredménye: mutatjuk a számokat

A XXI. Század Intézet legújabb kutatása egyértelmű képet rajzol: a decemberi–januári időszak nem hozott sem politikai áttörést, sem hangulatváltást a Fidesz és a Tisza Párt párharcában. A választásokig hátralévő idő már nem a kísérletezésről szól, hanem arról, hogy ami van, az elég-e – és jelen állás szerint az erőviszonyok változatlanok.
Nincs lendületváltás, csak tempókülönbség
Az elemzés szerint a Fidesz hónapok óta magasabb fokozatban működik, folyamatosan érkeznek az emberek mindennapjait érintő kormányzati intézkedések. A kutatás megállapította:
Sem decemberben, sem január első heteiben nem történt olyan esemény, amely érdemben átírta volna a politikai erőviszonyokat”.
Ezzel szemben a Tisza Párt továbbra is üldöző szerepben van, de nem találta meg azt a témát vagy konfliktust, amely kitörési pontot jelenthetne. Az intézet következtetése világos: a növekedési plafon már tavaly megvolt, új tartalék pedig nem látszik.
Összkép: nincs dráma, nincs fordulat, nincs váratlan csavar – csak egy kampány, ahol az egyik oldal megy előre, a másik pedig már legfeljebb tartani tudja a pozícióját.