Háború

fidesz

Megjött a legújabb kutatás eredménye: mutatjuk a számokat

Három hónappal a választás előtt semmi nem mozdult el érdemben a politikai erőtérben – derül ki a XXI. Század Intézet elemzéséből. A legfrissebb elemzés szerint a Fidesz-KDNP stabilan tartja előnyét, miközben az ellenzék legnagyobb szereplője minden jel szerint elérte saját határait.
fideszXXI. Század Intézettisza pártelemzéserőviszony

A XXI. Század Intézet legújabb kutatása egyértelmű képet rajzol: a decemberi–januári időszak nem hozott sem politikai áttörést, sem hangulatváltást a Fidesz és a Tisza Párt párharcában. A választásokig hátralévő idő már nem a kísérletezésről szól, hanem arról, hogy ami van, az elég-e – és jelen állás szerint az erőviszonyok változatlanok.

Fidesz
Az elemzés szerint a Fidesz hónapok óta vezet, ezzel szemben a Tisza továbbra is üldöző szerepben van (Forrás: XXI. Század Intézet.hu)
Eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza, de közeledik április 12.

Nincs lendületváltás, csak tempókülönbség

Az elemzés szerint a Fidesz hónapok óta magasabb fokozatban működik, folyamatosan érkeznek az emberek mindennapjait érintő kormányzati intézkedések. A kutatás megállapította: 

Sem decemberben, sem január első heteiben nem történt olyan esemény, amely érdemben átírta volna a politikai erőviszonyokat”. 

Ezzel szemben a Tisza Párt továbbra is üldöző szerepben van, de nem találta meg azt a témát vagy konfliktust, amely kitörési pontot jelenthetne. Az intézet következtetése világos: a növekedési plafon már tavaly megvolt, új tartalék pedig nem látszik. 

Összkép: nincs dráma, nincs fordulat, nincs váratlan csavar – csak egy kampány, ahol az egyik oldal megy előre, a másik pedig már legfeljebb tartani tudja a pozícióját.

 

