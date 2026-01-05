Ki lesz a Fidesz 2026-os jelöltje? Orbán Viktor olyat mondott, amire kevesen számítottak

Hírlevél
Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre megválaszolta, hogy ő lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje.
orbán viktorfideszválasztásminiszterelnök-jelöltminiszterelnök

Zseniális választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ki lehet a 2026-os választásokon a miniszterelnök-jelölt a Fidesznél.

Orbán Viktor lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje.
Orbán Viktor lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje?
Fotó: Polyák Attila

A Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam”

 – közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár keresik ezt a személyt, de egyelőre nem találták meg.

Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül

Amíg meg nem találják, addig én leszek a miniszterelnök-jelölt”

 – zárta rövidre a felvetést.

 

