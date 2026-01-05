Ki lesz a Fidesz 2026-os jelöltje? Orbán Viktor olyat mondott, amire kevesen számítottak

Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre megválaszolta, hogy ő lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje.
Zseniális választ adott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ki lehet a 2026-os választásokon a miniszterelnök-jelölt a Fidesznél.
A Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam”
– közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár keresik ezt a személyt, de egyelőre nem találták meg.
Amíg meg nem találják, addig én leszek a miniszterelnök-jelölt”
– zárta rövidre a felvetést.
