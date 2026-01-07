Exkluzív felvétel, politikai tisztogatást javasol Fleck Zoltán – videó

A Magyar Péter környékén feltűnt Fleck Zoltán a politikai osztály megtisztításáról és a 100 ezer forint fölötti készpénzhasználat betiltásáról is beszélt egy Tisza Sziget-rendezvényen – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál egy olyan, eddig soha nem látott felvételt is megosztott, amelyből kiderül, milyen politikai tisztogatást javasol Fleck a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén.

Fleck Zoltán politikai tisztogatásba kezdene a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén (Fotó: Ladóczki Balázs)

A portál emlékeztet, a napokban többször alkotmányos puccsal riogatott Magyar Péter. A Tisza Párt elnökének szavait erősítette meg Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár is, aki szerint jogos Magyar Péter félelme e téren.

Fleck Zoltán nem először vállalt a baloldalon szerepet, korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt. Újabban pedig a Tisza Párt körül tűnt fel.

Polgárháborús állapotokat okozna a tiszás kötődésű Fleck Zoltán terve

Egy korábbi Tisza Sziget-rendezvényen például arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében.

Néhány hónapja pedig egy ismert XIII. kerületi – amely Főnix nevet viseli – Tisza Sziget-rendezvényen az Alaptörvény eltörléséről értekezett. A jogász, egyetemi tanár úgy fogalmazott: „Azt hiszem, hogy szükséges tisztázni néhány alapdolgot. Az egyik ilyen, az én minden választás előtti vesszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az Alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal.”

Az egyetemi tanár szerint a teljes államszervezeti rendszer megszállása is elkerülhetetlen a választások után. Fleck azt mondta: „Az elmúlt választások előtt megtanultam, hogy mindent feltárni nem fog tudni a politikai alternatíva a választások előtt. A választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne iderángatni.”