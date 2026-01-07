Exkluzív felvétel, politikai tisztogatást javasol Fleck Zoltán – videó

A Magyar Péter környékén feltűnt Fleck Zoltán a politikai osztály megtisztításáról és a 100 ezer forint fölötti készpénzhasználat betiltásáról is beszélt egy Tisza Sziget-rendezvényen – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál egy olyan, eddig soha nem látott felvételt is megosztott, amelyből kiderül, milyen politikai tisztogatást javasol Fleck a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén.
A portál emlékeztet, a napokban többször alkotmányos puccsal riogatott Magyar Péter. A Tisza Párt elnökének szavait erősítette meg Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár is, aki szerint jogos Magyar Péter félelme e téren.
Fleck Zoltán nem először vállalt a baloldalon szerepet, korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt. Újabban pedig a Tisza Párt körül tűnt fel.
Polgárháborús állapotokat okozna a tiszás kötődésű Fleck Zoltán terve
Egy korábbi Tisza Sziget-rendezvényen például arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében.
Néhány hónapja pedig egy ismert XIII. kerületi – amely Főnix nevet viseli – Tisza Sziget-rendezvényen az Alaptörvény eltörléséről értekezett. A jogász, egyetemi tanár úgy fogalmazott: „Azt hiszem, hogy szükséges tisztázni néhány alapdolgot. Az egyik ilyen, az én minden választás előtti vesszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az Alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal.”
Az egyetemi tanár szerint a teljes államszervezeti rendszer megszállása is elkerülhetetlen a választások után. Fleck azt mondta: „Az elmúlt választások előtt megtanultam, hogy mindent feltárni nem fog tudni a politikai alternatíva a választások előtt. A választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne iderángatni.”
A jogász végül kilátásba helyezte a politikai osztály megtisztítását is. „Az én megfogalmazásaimat mindenhol az lengi át, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mint hogyha le akarnánk cserélni a politikai osztályt.”
Fleck azt is fontosnak tartotta elmondani a Tisza Sziget fórumán, hogy betiltaná a 100 ezer forint feletti készpénzhasználatot. Szavai szerint meg kell tiltani a 100.000 forintot meghaladó üzleti tranzakciók esetében a készpénz használatát, ami egyébként nem csupán súlyos, diszkriminatív jogkorlátozás az állampolgárok irányába, de alkotmányellenes is.
A Tűzfalcsoport megjegyezte, azt, hogy feles többséggel eltörlik a kétharmados törvényeket, ha nyernek, Fleck Zoltán mellett Dobrev Klára, Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-jelölt, a DK-s Arató Gergely országgyűlési képviselő és a párbeszédes Szabó Tímea is támogatta. Varga Zs. András, a Kúria elnöke korábban egyenesen alkotmányos puccsnak nevezte az elképzelést, amely évtizedek óta nem látott belpolitikai válságot, végső esetben pedig polgárháborús állapotokat idézhet elő.