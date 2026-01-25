A héten jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány 3,3 millió magyar családtól vállalja át a rendkívüli hideg miatti extra rezsiköltséget. A kormány most ezzel kapcsolatban közölt fontos információt.

Vágólapra másolva!

A gázzal, árammal, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a rezsiköltség kormányzati átvállalása, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart – közölte Magyarország kormánya a Facebook-oldalán. Fontos információ érkezett a rezsistoppal kapcsolatban A héten jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány 3,3 millió magyar családtól vállalja át a rendkívüli hideg miatti extra rezsiköltséget.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!